México, referente en acceso al conocimiento con SaberesMX; buscan replicarla en Iberoamérica: Mario Delgado

•⁠ ⁠La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) se reúnen para evaluar sistemas de formación académica, basados en plataformas digitales públicas, con acceso al conocimiento y fomento del aprendizaje

•⁠ ⁠A cinco meses de su lanzamiento destacan resultados de SaberesMX, implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; más de un millón 200 mil usuarios han tomado alguno de sus más de 100 cursos y diplomados en línea con valor curricular, destacó

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante una reunión de trabajo entre la Subsecretaría de Educación Superior y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) -organismo internacional- coincidieron en el potencial de México para impulsar sistemas de formación académica y profesional basados en plataformas digitales públicas como SaberesMX, implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con acceso al conocimiento y fomento del aprendizaje en distintos niveles educativos, cuyo impacto podría extenderse a alguno de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.

Informó que, durante la reunión de trabajo encabezada por el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, y el secretario general de la SEGIB, Andrés Allamand Zavala, se destacaron los resultados de la plataforma SaberesMX. A cinco meses de su lanzamiento por parte de la Presidenta de México, más de un millón 200 mil usuarios han participado en alguno de los más de 100 cursos y diplomados en línea con valor curricular.

Señaló que los contenidos de la plataforma son impartidos por académicos de instituciones públicas de reconocido prestigio, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto Politécnico Nacional (IPN); el Tecnológico Nacional de México (TecNM); la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM); la Universidad de Guadalajara (UDG); la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Universidad Veracruzana (UV); Universidad Autónoma de Baja California (UABJ); entre mucha más.

Durante el encuentro el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, indicó que la plataforma reúne una amplia oferta de conocimientos que abarca desde lenguas indígenas y humanidades, hasta habilidades técnicas, ciberseguridad e inteligencia artificial, con una importante aceptación entre las y los usuarios. Añadió que actualmente se encuentran en desarrollo otros 300 cursos y diplomados para fortalecer el acceso al aprendizaje de estudiantes, profesionistas y público en general.

Asimismo, explicó que la SEP y diversas instituciones académicas mantienen un proceso de análisis y evaluación sobre la oferta y demanda de carreras técnicas y universitarias, así como sobre el impacto de las ciencias, la innovación y la tecnología en el fortalecimiento de la educación superior en el país.

Precisó que el objetivo es identificar si las universidades están formando profesionales con futuro laboral, conocer cuántos egresados obtienen empleo relacionado con sus estudios y fortalecer los mecanismos de evaluación del aprendizaje, considerando horas de formación académica, profesional e investigación, en un sistema integrado por alrededor de 200 escuelas tecnológicas y 35 universidades autónomas.

Por su parte, el secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand Zavala, planteó la viabilidad de compartir una plataforma de evaluación y fortalecimiento de los sistemas de aprendizaje en ciencia, innovación y tecnología, mediante un acuerdo de colaboración con México, con el propósito de avanzar hacia el primer espacio iberoamericano de saberes y conocimiento. Señaló que un siguiente paso sería presentar una propuesta formal a los 22 países de la región.

Destacó que México es referente en educación tecnológica y universitaria, en un contexto internacional donde aún no existe un mecanismo colectivo que articule el conocimiento más allá de las fronteras nacionales para el beneficio común. Por ello, subrayó la importancia de ampliar la colaboración, el intercambio de experiencias y la identificación de modelos educativos que contribuyan a una formación integral y fortalecida para las juventudes iberoamericanas.

La SEGIB es el organismo internacional encargado de impulsar la cooperación entre los 22 países Andorra; Argentina; Bolivia; Brasil; Colombia; Costa Rica; Cuba; Chile; R. Dominicana; Ecuador; El Salvador; España; Guatemala; Honduras; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; Portugal; Uruguay y Venezuela miembros de la Comunidad Iberoamericana en materia de cohesión social, cultura, conocimiento e innovación.