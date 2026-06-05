Irán confirma que no hay diálogo con EU y condiciona su reanudación a liberación de activos congelados

El asesor militar del líder supremo de Irán confirmó este viernes que, por lo que a Teherán respecta, las conversaciones con Estados Unidos están paralizadas y que un hipotético acuerdo quedará a expensas de la liberación de una significativa cantidad de activos iraníes bloqueados en el extranjero.

El general Mohsen Rezaei, en entrevista a la cadena CNN, fijó incluso una cifra: "24,000 millones de dólares no me parece demasiado precio para Estados Unidos si quiere llegar a un acuerdo con nosotros", aseguró en relación al dinero bloqueado desde que la primera Administración Trump abandonara en 2018 el acuerdo nuclear con Irán y reanudara las sanciones contra la República Islámica.

"Este dinero es nuestro", añadió el asesor militar iraní antes de insistir a Washington que "el precio de negociar con Irán es más barato que el de combatir" contra el país.

El asesor militar de Jamenei indicó que, si prosigue el bloqueo estadounidense sobre el perímetro del estrecho de Ormuz, Irán no dudará en ampliar el alcance de conflicto a todos los escenarios vecinos, como el estrecho de Bab al Mandab e incluso el mar Mediterráneo.

Por último, y como ya había asegurado horas antes el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, el general Rezaei rechazó toda posiblidad de un encuentro entre Trump y el líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei. "Este encuentro", señaló, "no se va a llevar a cabo".