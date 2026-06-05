Ricardo Gallardo presenta la gran fiesta futbolera del Mundial en San Luis Potosí

•⁠ ⁠Junto a Jacobo Payán Espinoza, presidente del Atlético de San Luis, y de Rodrigo Incera, director deportivo, el Gobernador del Estado anunció las actividades de “Somos Pasión Sin Límites” que disfrutarán las y los potosinos en el Estadio Libertad Financiera.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, presentó, junto a Jacobo Payán Espinoza, presidente del Atlético de San Luis, y de Rodrigo Incera, director general, “Somos Pasión Sin Límites”, magno proyecto que disfrutarán las y los potosinos con la transmisión de 52 partidos del Mundial de Futbol, entre ellos los de la Selección Nacional, así como de diversas actividades recreativas, deportivas y musicales en el Estadio Libertad Financiera completamente gratis.

Durante la presentación, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó que este proyecto representa, en este cambio que se vive y se siente, una oportunidad histórica para que las y los potosinos vivan la emoción de la máxima justa futbolística internacional en un ambiente familiar, seguro y completamente gratuito, fortaleciendo la convivencia social a través del deporte y la sana recreación.

Destacó que San Luis Potosí albergará una de las experiencias mundialistas más importantes del país, esto, gracias a que el Estadio del Atlético de San Luis cuenta con la segunda pantalla más grande de toda la Liga MX, lo que permitirá que miles de familias disfruten cada encuentro con una calidad excepcional y una atmósfera única que hará sentir a la afición como si estuviera presente en los estadios sede de la Copa del Mundo.

Finalmente, Ricardo Gallardo afirmó que “Somos Pasión Sin Límites” contempla, entre una diversidad variada de eventos para toda la familia, zona de activaciones físicas, entrenamientos y convivencia; además de un escenario principal de transmisión y espectáculos, así como un gran número de escenografías con temáticas del Mundial de Futbol para que los asistentes se tomen fotografías.