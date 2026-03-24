Irán lanza oleadas de misiles contra Israel y se burla de las declaraciones de Trump

Irán lanzó múltiples oleadas de misiles contra Israel, informó el Ejército israelí, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso su amenaza de bombardear la red eléctrica de la República Islámica debido a supuestas conversaciones productivas con líderes iraníes.

Tres funcionarios israelíes de alto rango, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Trump parecía decidido a alcanzar un acuerdo, pero ⁠que consideraban muy improbable que Irán aceptara las exigencias de Estados Unidos ⁠en cualquier nueva ronda de negociaciones.

Tras el comentario de Trump en Truth Social el lunes, Irán dijo que aún no ha habido conversaciones. Su embajada en Sudáfrica publicó una imagen en X en la que se veía un falso volante para niño en el asiento del copiloto, aparentemente burlándose de la idea de Trump, expresada ante periodistas, de que podría controlar la vía marítima del estrecho de Ormuz junto al líder supremo de Irán.

Se esperaba que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien habló con Trump menos de 48 horas antes de que sus países iniciaran la guerra, convocara a los responsables de seguridad para mantener conversaciones sobre la propuesta de Trump de alcanzar un acuerdo con Irán, dijeron dos funcionarios israelíes de alto rango.

Un funcionario pakistaní ha dicho que esta semana podría haber conversaciones directas en Islamabad.

Aumenta la influencia de la guardia revolucionaria en Irán

Como muestra del creciente poder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), un antiguo comandante de esta fuerza de élite, que responde directamente ante el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, fue nombrado secretario del máximo órgano de seguridad de Irán.

Mohammad Baqer Zolqadr sustituyó a Ali Larijani, muerto en un ataque israelí la semana pasada, al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Sin embargo, no se esperaba que asuma el papel de Larijani como figura clave en el poder.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero tras afirmar que no habían logrado avances suficientes en las negociaciones destinadas a poner fin al programa nuclear iraní, a pesar de que Omán, en su calidad de mediador, había dicho que se habían logrado avances significativos.

Desde entonces, Irán ha atacado países que albergan bases estadounidenses, ha golpeado infraestructuras energéticas clave del Golfo y ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Israel también está llevando a cabo una operación independiente contra los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, que lo han atacado desde el Líbano en apoyo a Irán.

A pesar de las señales diplomáticas procedentes de Washington, no había indicios de que el conflicto esté remitiendo en el Golfo pérsico o en el Líbano.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que ahora se planeaba ocupar el sur del Líbano hasta el río Litani, aproximadamente una décima parte del país, y agregó que no podía haber viviendas ni residentes en zonas donde haya "terror", en una aparente referencia a Hezbolá.

Los misiles iraníes activaron las sirenas antiaéreas en la mayor ciudad de Israel, Tel Aviv, donde se abrieron enormes agujeros en un edificio de apartamentos de varias plantas. No quedó claro de inmediato si los daños habían sido causados por un impacto ⁠directo o por los restos de una interceptación.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel informó que estaban buscando ⁠a civiles atrapados en un edificio.

El Ejército israelí dijo que sus aviones de combate ⁠habían llevado a cabo una gran oleada de ataques en el centro de Teherán el lunes, dirigiéndose contra centros de mando clave, incluidas instalaciones asociadas al brazo de inteligencia del CGRI y al Ministerio de Inteligencia.

Los sistemas de ⁠defensa aérea se activaron en todo Teherán mientras se escuchaban explosiones simultáneamente en varias zonas de la capital, según la agencia de noticias iraní Nournews.

Trump había dicho el lunes que posponía cinco días un plan para atacar las centrales eléctricas de Irán a menos que reabra el estrecho de Ormuz.

Irán había prometido responder a tales ataques golpeando duramente la infraestructura de los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio.

Irán niega las negociaciones con EU

El desistimiento de Trump hizo que las cotizaciones bursátiles subieran y que los precios del petróleo cayeran bruscamente a menos de 100 dólares el barril, un repentino cambio de tendencia frente a la sacudida al mercado provocada por sus amenazas del fin de semana y las promesas de Irán de responder.

Sin embargo, esas ganancias se vieron cuestionadas este martes, después de que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf —quien, según un alto cargo israelí y otras dos fuentes cercanas, fue el interlocutor en las conversaciones por la parte iraní— dijo que no hubo negociaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán sí mencionó, ⁠sin embargo, iniciativas para reducir la tensión.

Un funcionario europeo dijo que, aunque no ha habido negociaciones directas entre los dos países, Egipto, Pakistán y los Estados del Golfo estaban transmitiendo mensajes.