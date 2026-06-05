Crece Mi Negocio impulsará la digitalización y el crecimiento de 100,000 mipymes

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son el motor, pero enfrentan diversos retos, para impulsar su crecimiento la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó una nueva etapa de Crece Mi Negocio.

El programa busca Impulsar la estructura, digitalización, crecimiento y expansión de 100,000 mipymes mexicanas hasta el 2029, a través de herramientas digitales y un ecosistema alianzas que articula empresas, organismos, instituciones, servicios especializados y redes de negocio, todo en un solo espacio.

“Más que una herramienta digital, se trata de un ecosistema de alianzas que articula empresas, organismos, instituciones, servicios especializados y redes de negocio en un solo espacio para impulsar la estructuración, digitalización, crecimiento y expansión de las empresas mexicanas”, destaca Coparmex.

Pedro Estrella, vicepresidente Nacional de mipymes de Coparmex detalló que el ecosistema conecta a emprendedores y negocios con aliados estratégicos y oportunidades de vinculación, permitiendo que las empresas accedan a un acompañamiento permanente para fortalecer su operación.

Asimismo, señaló que la plataforma ya cuenta con más de 25 alianzas estratégicas y una comunidad piloto de alrededor de mil usuarios.

Inteligencia Artificial, aliada estratégica

El programa, impulsado por Inteligencia Artificial cuenta con a “Cremín”, el aliado inteligente que acompañará a los usuarios durante su experiencia dentro de la plataforma, porque “ninguna empresa tiene que enfrentar sola sus desafíos de crecimiento”.

Asimismo, Andrés Ponce de León señaló que la experiencia de usuario de Crece Mi Negocio se construye a partir de cuatro componentes centrales:

Diagnóstico inicial para identificar fortalezas y áreas de oportunidad

Acceso a capacitación, herramientas digitales y programas de fortalecimiento empresarial

Vinculación con aliados estratégicos y redes de negocio

Acompañamiento permanente de “Cremín”, un agente impulsado por Inteligencia Artificial que orienta a los usuarios.

El programa cuenta con una red de aliados estratégicos como BBVA, Coppel, PEIBO, Jeeves, META, Quant Capital, Gentera, Kapital Flex, Talisis, Mundo Pyme (ABM), el CCE, COMCE, la Confederación USEM, ANTAD, AMAFORE, AMDA, AMIB, CNET y el CCMX, quienes aportarán soluciones en materia de financiamiento, tecnología, capacitación, vinculación y desarrollo empresarial.

“Crece Mi Negocio representa una plataforma integral para acercar tecnología, conocimiento y vinculación empresarial a miles de emprendedores y empresas. Su meta es acompañar a 100 mil MiPyMEs y contribuir a que cada vez más negocios se fortalezcan, se formalicen y participen activamente en la construcción de un México más competitivo, productivo y con mayores oportunidades de desarrollo”.