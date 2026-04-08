Irán anuncia dos rutas marítimas alternativas en Ormuz ante riesgo de colisión con minas

La Armada de los Guardianes de la Revolución iraníes anunció este jueves que los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz deben seguir dos rutas alternativas, más cercanas a la costa, al alegar la posibilidad de que haya "minas" en la vía habitual.

"Para protegerse de posibles colisiones con minas, en coordinación con la Armada de los Guardianes de la Revolución (....), hasta nuevo aviso, (los buques) deberán tomar rutas alternativas para el tráfico en el estrecho de Ormuz", indicó la agencia de noticias Mehr, citando un comunicado militar acompañado de un mapa en el que se destacan las rutas.