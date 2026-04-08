Trump enviará a JD Vance y Jared Kushner a Pakistán para negociar con Irán

Donald Trump enviará ⁠a Pakistán a un equipo para negociar con ⁠Irán, encabezado por ⁠el vicepresidente JD Vance, informó el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien añadió que la primera ronda de conversaciones tendrá lugar el sábado.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, también formarán parte del equipo, dijo Leavitt a periodistas.

Leavitt señaló que Vance había desempeñado un ⁠papel significativo en ⁠el tema ⁠de Irán desde el principio, ⁠y afirmó que se habían mantenido conversaciones entre las altas esferas del Gobierno de Estados Unidos y China.