Petróleo pierde más de 7 dólares y toca mínimo de una semana tras tregua EU-Irán del fin de semana

Los ⁠precios del petróleo se hundían un 7% este lunes, alcanzando un mínimo de una ⁠semana, después de que Estados Unidos e Irán suspendieron sus ataques durante el fin de semana tras dos semanas de hostilidades, avivando las esperanzas de una solución diplomática que permita rebajar la tensión del conflicto ⁠y reanudar el tráfico marítimo en el ⁠estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent caían 7.55 dólares, o alrededor del 7.8%, hasta los 89.23 dólares el barril a las 11:02 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos descendía 6.01 dólares, o un 6.73%, a 83.30 dólares el barril, .

Ambos contratos cotizan en sus niveles más bajos desde el 20 de julio.

El Brent alcanzó los 100 dólares por barril cuando el conflicto, que redujo los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, se extendió al mar Rojo, obstaculizando las exportaciones del principal exportador mundial, Arabia Saudita, a Asia a través del estrecho de Bab el-Mandeb.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo a "Fox News Sunday" y a otros medios estadounidenses que el presidente Donald Trump había decidido suspender temporalmente los ataques estadounidenses para dar más tiempo a la diplomacia.

"El mercado parece estar siempre buscando buenas noticias en un escenario que, en realidad, no las ofrece", afirmó el analista de PVM John Evans.

"La suspensión de los ataques militares podría parecer una mejora, pero no viene acompañada de ninguna garantía de que el petróleo vaya a fluir pronto desde la zona… los precios solo seguirán bajando si los altos precios vuelven a mermar la demanda, no por mini-altos el fuego cuestionables".

Según los datos de transporte marítimo de Kpler, durante el fin ⁠de semana transitaron por el estrecho de Ormuz menos ⁠de diez buques de materias primas al día.

⁠Además, el tráfico marítimo por el estrecho de Bab el-Mandeb se redujo el domingo después de que los ⁠hutíes yemeníes atacaron instalaciones petroleras saudíes a lo largo de la costa del mar Rojo, aunque un tercer superpetrolero chino salió por el estrecho de Bab el-Mandeb.

Por otra parte, Kazajistán, uno de los diez mayores productores de petróleo del mundo, ha reducido a más de la mitad su producción diaria de petróleo tras el cierre de la principal terminal de exportación en el mar Negro ruso a causa de ataques con drones, informó el lunes una fuente del sector.

Posteriormente, el Ministerio de Energía informó de ⁠que la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio en el mar Negro había reanudado las operaciones de carga de petróleo.