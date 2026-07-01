Petróleo abre con caídas mientras mercados esperan resultado de las conversaciones Irán-EU

Los ⁠precios del petróleo caían este miércoles, mientras continuaban las negociaciones entre Irán y Estados Unidos con el ⁠objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin a su conflicto y el mercado esperaba los datos sobre los inventarios de crudo de Estados Unidos.

Los futuros del Brent bajaban 62 centavos, o alrededor del 0.9%, a ⁠72.33 dólares el barril a las ⁠11:56 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caía 38 centavos, o alrededor del 0.6%, a 69.12 dólares el barril, su nivel más bajo desde el 27 de febrero.

"Las vacilantes negociaciones entre Estados Unidos e Irán están suscitando temores de nuevas interrupciones en el suministro. Por otro lado, los inversionistas confían en que cualquier problema que esté obstaculizando las negociaciones se resolverá pronto", afirmó Tamas Varga, analista de PVM Associates.

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones técnicas en Doha con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz y garantizar un alto el fuego duradero, informaron una fuente con conocimiento directo de las negociaciones y un funcionario iraní.

El Brent cayó unos 45 dólares por barril en el segundo trimestre de este año, su mayor pérdida trimestral desde la crisis financiera mundial de 2008. Por su parte, los futuros del crudo estadounidense cayeron unos 31 dólares, su mayor pérdida trimestral desde 2020, cuando la pandemia de Covid-19 hundió la demanda mundial de petróleo.

Estas caídas se produjeron tras los avances hacia el fin del conflicto en Oriente Medio, después de las fuertes subidas registradas en marzo a raíz del estallido de las hostilidades.

Tras cinco subidas mensuales consecutivas, los analistas han rebajado sus previsiones sobre el precio del petróleo para 2026 por primera vez desde que comenzó la guerra con Irán, ya que la reapertura del estrecho de Ormuz ha aliviado las preocupaciones sobre interrupciones prolongadas ⁠del suministro, según reveló una encuesta de Reuters.

Los precios del ⁠petróleo parecen haberse estabilizado en un nuevo rango de ⁠entre 72 y 75 dólares por barril, aunque el mercado aún no se ha normalizado por completo y el conflicto ⁠en Oriente Medio sigue generando incertidumbre, declaró a Reuters la presidenta ejecutiva de la petrolera estatal brasileña Petrobras, Magda Chambriard.

El tráfico de petroleros por esta vía marítima estratégica ha comenzado a recuperarse, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado que los flujos de petróleo a través del estrecho se han restablecido a los niveles previos a la guerra.

En tanto, los mercados esperan los datos oficiales sobre los inventarios de petróleo de Estados Unidos de la Administración de Información de Energía (EIA), que se publicarán este miércoles a las 14:30 GMT.

Las reservas de crudo ⁠de Estados Unidos volvieron a descender la semana pasada, según fuentes del mercado, que citan datos del Instituto Americano del Petróleo (API) publicados el martes.