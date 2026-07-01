Crecimiento del empleo en sector privado en EU se ralentiza en junio; despidos previstos caen 53%

El empleo en ⁠el sector privado de Estados Unidos creció menos de lo esperado en junio, pero el fuerte ⁠descenso de los despidos previstos apunta a unas condiciones estables en el mercado laboral el mes pasado.

El empleo en el sector privado creció en 98,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento no revisado ⁠de 122,000 en mayo, según mostró el informe ⁠nacional de empleo de ADP.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del empleo en el sector privado de 118,000 puestos.

El informe de ADP se elabora junto al Laboratorio de Economía Digital de Stanford y se publicó antes del informe de empleo de junio de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), más completo y seguido, que se conocerá este jueves.

ADP no ha sido un buen indicador de la estimación de la BLS sobre el empleo en el sector privado. Es probable que el empleo en el sector privado aumentara en 110,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras registrar un incremento de 120,000 en mayo, según una encuesta de Reuters a economistas.

Al no preverse un aumento del empleo público tras el repunte de mayo, se pronosticaba que el empleo total no agrícola aumentaría en 110,000 puestos, tras haber crecido en 172,000 en mayo. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4.3% por cuarto mes consecutivo.

El mercado laboral se ha estabilizado tras el bache del año pasado. El Gobierno informó el martes de que en mayo había 1.04 puestos vacantes por cada persona desempleada. Un informe separado de la consultora global de recolocación Challenger, Gray and Christmas reveló que los despidos previstos por las empresas con sede en Estados Unidos cayeron un 53%, a 45,849, en junio.

Las empresas anunciaron 443,604 recortes de empleo en el primer semestre del año, un 40% menos que en ⁠el mismo periodo del año pasado.

"El ritmo de los despidos se ⁠moderó mucho en junio, en línea con los ⁠planes del pasado mes de junio y como es habitual en los meses de verano (boreal)", afirmó Andy Challenger, director de ingresos ⁠de Challenger, Gray and Christmas.

"Dicho esto, los recortes que estamos observando siguen concentrándose en el sector tecnológico, y la inteligencia artificial continúa transformando la forma en que las empresas conciben su plantilla", agregó. Las empresas anunciaron planes para contratar a 10,933 trabajadores en junio, lo que supone un descenso del 44% respecto a mayo.

En lo que va de año, las empresas han anunciado planes para contratar a 91,405 trabajadores, un 10% más que en el primer semestre de 2025. Challenger señaló que la contratación se ha reducido considerablemente desde 2020.

Como consecuencia, las personas desempleadas ⁠están teniendo dificultades para encontrar nuevas oportunidades.

Una encuesta de The Conference Board publicada el martes reveló que la proporción de consumidores que consideran que es "difícil conseguir trabajo" aumentó en junio hasta alcanzar su nivel más alto en casi cinco años y medio.