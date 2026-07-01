Trump dice que "todo el mundo está obteniendo beneficios" por el alza de Wall Street

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠afirmó este miércoles que no tiene nada que ver con sus finanzas personales, un ⁠día después de que ⁠declarara unos ingresos de más de 1,400 millones de dólares procedentes de las inversiones en criptomonedas de su familia.

Según indicó, mucha gente está obteniendo beneficios porque el mercado bursátil estadounidense está al alza.

"Yo ‌no me ​involucro (...) Tenemos fondos que gestionan mi dinero", comentó Trump a la prensa en la Base Conjunta Andrews mientras se preparaba para volar a Dakota del Norte.

Los documentos financieros, su declaración anual de 2025 ante la Oficina de Ética Gubernamental, revelaron que sus empresas recibieron casi 800 millones de dólares de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas cofundada por ⁠el mandatario y sus hijos.

Esos ⁠ingresos, que el ⁠presidente reparte con los miembros de su familia, ⁠incluían más de 520 millones de dólares procedentes de la venta de tokens de criptomonedas y más de 250 millones de la venta de participaciones en el negocio de World Liberty.

"¿Saben por qué estoy obteniendo beneficios? Porque la ⁠bolsa está al alza, todo el mundo está obteniendo beneficios", afirmó Trump.