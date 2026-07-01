Sheinbaum aclara que el T-MEC no concluye en 2026; sigue vigente hasta 2036 aunque EU no lo prorrogue

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no termina este año, aun cuando el gobierno del presidente Donald Trump decida no solicitar de inmediato su extensión por otros 16 años, ya que el acuerdo comercial mantiene su vigencia hasta 2036 conforme a lo establecido en el propio tratado.

Sheinbaum Pardo precisó que México y Canadá ya notificaron por escrito su intención de extender el tratado por un nuevo periodo de 16 años, mientras que, si Estados Unidos decide no hacerlo por ahora, ello no implica la cancelación automática del acuerdo.

"Si el día de hoy no hay la decisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el tratado se mantiene por los próximos 10 años, que es su vigencia, hasta el 2036, y se revisaría cada año", explicó en su habitual conferencia mañanera.

La presidenta subrayó que el mecanismo previsto en el tratado establece que, en caso de que alguno de los tres países no confirme la extensión durante la revisión del sexto aniversario, la Comisión del T-MEC deberá reunirse anualmente hasta el vencimiento del acuerdo para evaluar su funcionamiento y mantener abierta la posibilidad de extenderlo posteriormente.

"Si después de ese tiempo, o después de tres años o de cuatro, deciden las partes prorrogar por 16 años, se puede prorrogar por 16 años", afirmó.

La primera mandataria enfatizó que el proceso de revisión no representa una fecha límite para la permanencia del acuerdo comercial, sino un mecanismo de evaluación continua.

Durante su conferencia matutina, explicó durante la mañana de este 1 de julio habría una reunión virtual entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, para iniciar formalmente el proceso de revisión del pacto.

"No se acaba el tratado, sino continúa los 10 años con revisiones que serán definidas por el trabajo que se va a hacer conjuntamente a partir del día de hoy", señaló.

Asimismo, informó que para el próximo 20 de julio está prevista la visita a México de un equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para continuar las negociaciones derivadas de la revisión del tratado.