Microsoft se sumará a ola de despidos del sector tecnológico: Recortará al 2.5% de su plantilla

Microsoft tiene ⁠previsto recortar menos del 2.5% de su plantilla en la ⁠más reciente ronda de despidos, que podría anunciarse ya la próxima semana, informó Business Insider el martes, citando fuentes.

Reuters no ha podido verificar de ⁠inmediato esta información.

Las empresas estadounidenses han ⁠seguido recortando plantilla en los últimos meses, con una nueva ola de despidos en el sector tecnológico, de medios de comunicación y financiero, a medida que las empresas controlan los costos e invierten fuertemente en infraestructura de inteligencia artificial.

Los despidos afectarán a miles de puestos, incluidos los de ventas y consultoría, así como a puestos de trabajo en la división de videojuegos Xbox, según el artículo de Business Insider.

Microsoft se ha negado a hacer comentarios sobre la noticia.

Microsoft contaba con aproximadamente 228,000 empleados a tiempo completo a 30 de junio de 2025, según un documento presentado ante la SEC el año pasado.

Xbox, que subió los precios de sus consolas de videojuegos en todo el mundo alegando una crisis global de componentes cada vez más grave, tiene previsto llevar a cabo importantes despidos y recortes significativos en los presupuestos de mercadotecnia y otras partidas, informó Bloomberg News a principios de este mes.

El fabricante de Windows también está ⁠barajando opciones para su unidad de ⁠videojuegos Xbox, incluida una posible escisión o reestructuración como filial de propiedad exclusiva, publicó ⁠The Information a principios de junio.

En julio de 2025, la empresa anunció que despediría a casi el 4% de su plantilla, en uno de sus mayores despidos de los últimos años.

En el sector tecnológico, Meta anunció este año planes para recortar el 10% de su plantilla, y Amazon presentó planes para eliminar unos 16,000 puestos de trabajo en todo ⁠el mundo.