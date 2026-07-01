La UE mantuvo conversaciones "constructivas" con Tim Cook tras el choque con Apple por la IA

La responsable ⁠europea de Tecnología, Henna Virkkunen, mantuvo esta semana conversaciones "constructivas" con el consejero delegado ⁠de Apple, Tim Cook, dijo este miércoles un portavoz de la Comisión Europea, después de que ambas partes chocaran por el despliegue de las funciones de inteligencia artificial del asistente ⁠de voz Siri en Europa.

Los reguladores de ⁠la UE y Apple intercambiaron reproches el mes pasado por las normas de competencia que, según la compañía estadounidense, le han impedido lanzar su asistente actualizado Siri AI en el bloque, dejándolo fuera del alcance de los usuarios de iPhone y iPad en la región.

"Podemos confirmar que la llamada entre la vicepresidenta ejecutiva Virkkunen y el señor Tim Cook tuvo lugar. Fue un intercambio constructivo sobre temas de interés común, en los que el trabajo continúa", dijo el portavoz de la Unión Europea en un comunicado.

La regulación tecnológica europea, más estricta, se ha convertido en un punto de fricción entre las capitales de la UE y Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado las normas más duras y las fuertes multas por considerar que perjudican los intereses de las grandes tecnológicas de Estados Unidos.

El fabricante del iPhone ha dicho que su IA en Siri no estaría disponible inicialmente en la UE en iPhone o iPad, y culpó a la Comisión de negarse a colaborar de forma constructiva para garantizar la privacidad y la seguridad en los dispositivos de Apple.

La Comisión ha responsabilizado a Apple, afirmando que no había sido capaz de desarrollar la "interoperabilidad" ⁠necesaria para cumplir las normas de la UE. ⁠Europa representó casi el 27% de las ⁠ventas totales de Apple en su último ejercicio fiscal. La compañía no desglosa las ventas correspondientes a ⁠la UE.

Apple ha dicho que la Ley de Mercados Digitales europea la ha obligado a aplazar el despliegue de varias funciones en la UE, como la duplicación del iPhone en Mac y la traducción en directo con los auriculares AirPods, así como funciones basadas en la ubicación en la aplicación Mapas.

La Ley de Mercados Digitales busca contener a las grandes tecnológicas, dar a sus rivales más margen para competir y ofrecer a los consumidores más ⁠opciones. Las infracciones de la ley pueden dar lugar a multas de hasta el 10% de la facturación anual global de una empresa.