Morena plantea indemnización de 5 meses de salario por sustitución de mano de obra con IA

La inteligencia artificial se abre paso en la agenda legislativa. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó un proyecto para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y establecer una indemnización especial para los casos de sustitución de mano de obra con IA.

“La Ley Federal del Trabajo establece mecanismos de protección frente al despido injustificado; sin embargo, no contempla de manera específica los supuestos en los que la terminación de la relación laboral deriva de decisiones tecnológicas que transforman los procesos productivos. En estos casos, la pérdida del empleo no obedece a una causa imputable al trabajador, sino a una decisión empresarial orientada a la adopción de nuevas tecnologías que incrementan la eficiencia”, expone el Luis Humberto Fernández (Morena), promotor del proyecto.

La iniciativa plantea que adicional a la indemnización constitucional de tres meses, cuando haya un despido por adopción de inteligencia artificial el trabajador recibirá dos meses de remuneración; es decir, un pago de cinco meses de salario.

“Cuando la terminación de la relación laboral tenga como causa directa la sustitución de las funciones de la persona trabajadora por sistemas de inteligencia artificial, automatización o tecnologías equivalentes, la persona empleadora deberá cubrir, adicionalmente a las indemnizaciones previstas en este artículo, una compensación especial equivalente a dos meses de salario integrado”, se propone en la adición al artículo 50 de la LFT.

Además de los cinco meses de salario, se sumarían los montos vinculados con el tipo de relación de trabajo. Para quienes tengan un contrato por tiempo determinado, en caso de tener menos de un año de antigüedad, se tiene derecho a un monto igual a la mitad de la remuneración percibida durante la prestación de los servicios; si el contrato es por tiempo definido, pero se laboró por más de un año, se debe recibir un importe de seis meses de remuneración por el primer año y 20 días de salario por cada año adicional.

Cuando el contrato es por tiempo indefinido, el empleador debe pagar 20 días de salario por cada año de servicio prestado. Para todos estos casos, estos importes serían adicionales a la indemnización de cinco meses de salario por la pérdida de empleo por IA.

“Resulta necesario actualizar el marco jurídico laboral para incorporar un enfoque de transición justa frente al cambio tecnológico. La presente iniciativa no busca obstaculizar la innovación ni generar cargas desproporcionadas para las empresas, sino establecer un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la protección de las personas trabajadoras”, afirma el legislador en la exposición de motivos.

IA en el trabajo: ¿Se está reemplazando mano de obra?

Aunque las proyecciones del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) es que la inteligencia artificial creará más empleos de los que sustituirá, también es cierto que durante ese proceso, habrá puestos de trabajo que se transformarán.

Una tendencia observada en el mercado laboral, es que la IA ha comenzado a desplazar funciones iniciales. De acuerdo con el informe La IA en el trabajo: El papel de la IA en la fuerza laboral global, de IDC y comisionado por Deel, el 64% de las empresas en México prevé una disminución de vacantes para empleos junior por el uso de esta tecnología en los próximos tres años.

En mercados como Nueva Zelanda, Canadá, Israel, Hong Kong y Chile, la proyección de cubrir funciones iniciales con inteligencia artificial abarca a más del 70% de las empresas.

En último año, la oferta de trabajo relacionada con inteligencia artificial se duplicó en México, según el Barómetro de la IA en el mundo laboral 2026 de PwC. Las vacantes aún no exceden el 1% de toda la demanda de empleo en las industrias, esto refleja que aún le queda mucho margen de crecimiento.