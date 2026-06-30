Crudo tuvo las mayores pérdidas desde 2020

Los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente sin cambios el martes, pero registraron sus mayores pérdidas mensuales y trimestrales desde la pandemia de Covid-19 a principios de 2020, mientras los inversionistas observaban las posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha en medio de un tenso alto al fuego provisional en la guerra que ya dura cuatro meses.

Los futuros del Brent cayeron 23 centavos, o 0.3%, para cerrar en 72.92 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajó 1.25 dólares, o 1.8%, para cerrar en 69.50 dólares el barril.

Los futuros del Brent para entrega en agosto expiraron el martes y serán reemplazados por el contrato de septiembre, que se cotiza en torno a los 73.31 dólares el barril.

Ambos índices de referencia del crudo se situaron cerca de los niveles en los que cotizaban el 27 de febrero, el día anterior al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán , cuando el Brent cerró a 72.48 dólares el barril y el WTI a 67.02 dólares

La mezcla mexicana de exportación, por su parte, tuvo un alza de 0.25% o 0.17 centavos para cerrar junio en 67.20 dólares el barril.

“No diría que el mercado haya descontado la prima de riesgo, pero los barcos que antes estaban varados han quedado disponibles con el aumento de barcos que salen del Golfo, creando una oleada temporal de nueva oferta”, dijo el analista de UBS, Giovanni Staunovo.

Morgan Stanley ha indicado que ahora prevé un superávit implícito en el mercado mundial del petróleo de 4.8 millones de barriles diarios en 2027.

Los altos enviados estadounidenses que llegaron a Doha no mantendrán una reunión de alto nivel con Irán, según declaró el martes un funcionario catarí, lo que genera dudas sobre el progreso de los esfuerzos para lograr un cese definitivo de la guerra con Irán y la reapertura total del Estrecho de Ormuz.

La falta de variación de precios del martes mantuvo al Brent y al WTI en territorio de sobreventa técnica, con el Brent durante 13 días consecutivos y el WTI durante 11 días consecutivos.

Fuerte caída

En junio, el precio del Brent bajó cerca de 20%, tras haber caído un 19% en mayo. Esta fue su mayor caída mensual desde el descenso récord del 55% registrado en marzo de 2020 debido a la drástica caída de la demanda provocada por el Covid-19.

El precio del Brent bajó aproximadamente 38% en el segundo trimestre, tras dispararse un 94% en el primero. Esta fue su mayor caída trimestral desde el descenso récord del 66% registrado en el primer trimestre de 2020.

La subida del 94% del trimestre anterior fue la más alta desde que los futuros se dispararon un récord del 142% en el tercer trimestre de 1990.

Por primera vez desde al menos 2021, el suministro de los cinco tipos de crudo del Mar del Norte que sirven de base para el índice de referencia Brent en agosto no incluirá crudo Brent.