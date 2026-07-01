Cuba camino al neoliberalismo

Luego de 67 años, la llamada Revolución Socialista Cubana, país comienza a moverse hacia la economía de libre mercado que fundamentalmente se sustenta en el estricto respeto a la propiedad privada, la libertad económica y la tutela del derecho libre de los seres humanos para adquirir, usar o transferir bienes entre sí.

En honor a la verdad el modelo económico de la revolución cubana nunca fue exitoso, ni referente en términos de producir bienestar real sostenido para la sociedad por el contrario, demostró que sólo las élites política y militar son las que mejor viven, mientras es inexistente la calidad de los servicios públicos, se asiste a la evidente la depresión económica y, la falta de inversión, impide tanto la movilidad social como el intercambio comercial y se inhibe el espíritu innovador y emprendedor inherente al ser humano que se asfixia por la burocracia gubernamental.

A pesar de su evidente incapacidad para generar riqueza y distribuirla ampliamente, la revolución cubana ha sido un referente ideológico indiscutible para millones de personas no cubanas que a lo largo y ancho de Hispanoamérica, Europa y Asia quienes han sentido fascinación por la teoría socialista caribeña.

Como todo en la vida, este largo experimento social, se agotó por su falta de respeto a los derechos humanos y a las libertades sociales, su desmedida corrupción y, desde luego, por la falta de financiamiento que venía primero de la otrora URSS, luego de Venezuela.

Hoy día, en lo económico, el gobierno cubano propone medidas de corte capitalista también conocidas como neoliberales, orientadas al sector privado, en las cual ha estado fuertemente limitado por el Estado, también habrá medidas para el sistema bancario, el turismo, la agricultura, los impuestos y el mercado cambiario.

Parece que de pronto, les agarró la prisa a los políticos y militares porque los cambios que se proponen abarcan todas las áreas. Desde 1959 no se había visto un esfuerzo tan notable para transformar la economía de un modelo socialista-comunista a uno capitalista-liberal.

Dentro de los cambios legales ya en discusión está la posibilidad de crear empresas privadas de más de 100 trabajadores, la apertura de cuentas bancarias en divisas para las personas, la apertura a la inversión extranjera a diversos sectores. También se permitirá a una sola persona tener varias empresas privadas o participar en varias sociedades mercantiles. Al mismo tiempo se establecerá un impuesto a las ventas (IVA) y las negociaciones salariales podrán hacerse dentro de cada empresa con una relación directa patrón-trabajador sin el Estado de por medio.

En la asamblea (Congreso) de Cuba ya están las propuestas enviadas por el gobierno para su discusión y lo que es previsible es que sean aprobadas de inmediato en el que es un hito en la historia económica contemporánea del mundo entero. Mucha suerte esta vez al pueblo cubano que bien que lo merece.