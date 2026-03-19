Emiratos Árabes Unidos desmantela una "red terrorista" financiada por Irán y Hezbolá

Las ⁠autoridades de los Emiratos Árabes Unidos ⁠anunciaron el viernes que habían desmantelado una «red terrorista» financiada y dirigida por ⁠Hezbolá e Irán, y ⁠que habían detenido a sus miembros.

Según la agencia estatal de noticias, la red estaba implicada en «blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y amenazas a la seguridad nacional».

No hubo comentarios inmediatos por parte de Hezbolá ni de Irán.

Desde el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, Teherán ha lanzado ataques a gran escala con misiles y drones en todo el Golfo, siendo los Emiratos Árabes Unidos uno de los países más afectados.

Las autoridades emiratíes afirman que se han dirigido cientos de ataques ⁠contra el país, que ⁠han alcanzado instalaciones ⁠petroleras, puertos y zonas cercanas a los principales centros ⁠urbanos.

«La red había estado operando dentro del país bajo una tapadera comercial ficticia y buscaba infiltrarse en la economía nacional y llevar a cabo planes externos que amenazaran la estabilidad financiera del país», afirmó la ⁠agencia estatal de noticias de los EAU.