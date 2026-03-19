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Emiratos Árabes Unidos desmantela una "red terrorista" financiada por Irán y Hezbolá
Desde el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, Teherán ha lanzado ataques a gran escala con misiles y drones en todo el Golfo.
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el viernes que habían desmantelado una «red terrorista» financiada y dirigida por Hezbolá e Irán, y que habían detenido a sus miembros.
Según la agencia estatal de noticias, la red estaba implicada en «blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y amenazas a la seguridad nacional».
No hubo comentarios inmediatos por parte de Hezbolá ni de Irán.
Desde el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, Teherán ha lanzado ataques a gran escala con misiles y drones en todo el Golfo, siendo los Emiratos Árabes Unidos uno de los países más afectados.
Las autoridades emiratíes afirman que se han dirigido cientos de ataques contra el país, que han alcanzado instalaciones petroleras, puertos y zonas cercanas a los principales centros urbanos.
«La red había estado operando dentro del país bajo una tapadera comercial ficticia y buscaba infiltrarse en la economía nacional y llevar a cabo planes externos que amenazaran la estabilidad financiera del país», afirmó la agencia estatal de noticias de los EAU.