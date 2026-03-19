Disminuyen 9.3% los empleadores en Querétaro

Querétaro, Qro. En un año la cifra de empleadores se redujo 9.3% en el estado de Querétaro, de acuerdo con los últimos resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Durante el cuarto trimestre del 2025 había 70,010 empleadores en la entidad, reflejando una disminución de 7,187 respecto al mismo trimestre del 2024, cuando eran 77,197, precisa la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por los tipos de ocupación que considera la encuesta, los empleadores son el rubro con mayor caída tanto en cifras absolutas como en la variación porcentual.

Los trabajadores por cuenta propia también se redujeron en el último año, en este caso la baja fue de 2.9%, por 6,976 personas que dejaron de trabajar por su cuenta y representaron a 230,308 personas en esa posición, al corte del trimestre octubre-diciembre del 2025.

Al contrario, los trabajadores no remunerados aumentaron 11.1%, por la incorporación de 2,509 personas, este indicador cerró el cuarto trimestre con 25,055 registros.

También los trabajadores subordinados y remunerados crecieron, 2%, dado que a esa fila se sumaron 17,254 personas, para llegar a 894,190 ocupados.

Con estos resultados, en el último año disminuyó la participación de los empleadores y de los trabajadores por cuenta propia

Se ajusta contribución

Al cuarto trimestre del 2025, la población ocupada de Querétaro ascendió a 1 millón 219,563 personas, los empleadores representaron 5.7%, sin embargo, ese porcentaje es 0.7 puntos porcentuales menor a la participación que tenían en el cuarto trimestre del 2024.

De igual manera, los trabajadores por cuenta propia cerraron el último cuarto del 2025 representando a 18.9% de los ocupados, reflejando una reducción de 0.6 puntos porcentuales.

Al contrario, los trabajadores subordinados y remunerados representaron a 73.3% de los ocupados, ese indicador se fortaleció 1.1 puntos porcentuales.

Los trabajadores no remunerados representaron 2.1% de la población ocupada, mostrando un aumento de 0.2 puntos porcentuales respecto al año previo.

Además de la reducción de empleadores que reporta la ENOE, las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también evidencian una disminución de los patrones.

Al 31 de enero la entidad totalizó 30,238 registros patronales ante el IMSS, reflejando la pérdida de 280 en el último año. Nada más en enero, el estado perdió 78 patrones. En el país en el último año se perdieron 25,992 registros de patrones; en el primer mes del 2026, la reducción mensual fue de 5,842.