Sheinbaum destaca la inversión de empresas alemanas en México tras reunión con el presidente Steinmeier

Quintana Roo.- Desde Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que en mayo de este año se firmará la actualización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), tal como lo anunció en febrero pasado la Secretaría de Economía.

"Hoy tenemos una nueva oportunidad con la actualización del tratado de libre comercio, que ya ha sido negociado, acordado, y está por firmarse en mayo de este año, eso abre grandes oportunidades para el comercio entre Alemania y México", dijo la mandataria federal tras reunirse con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el Museo Maya de esta ciudad.

Sheinbaum añadió en conferencia que en las tres reuniones que se han sostenido con la comitiva alemana ha habido coincidencia en mantener la inversión de las empresas de este país europeo en México, además, destacó otras coincidencias en materia ambiental.

Por su parte, el presidente Steinmeier destacó que México es el principal socio comercial de Alemania en toda Latinoamérica.

"Desde la última reunión con México en septiembre de 2022 el mundo se ha vuelto mucho más inseguro, crisis conflictos y guerras se han añadido, además el mundo ya no es el mismo, muchas cosas están cambiando de forma turbulenta, y después de esta tormenta muchas otras cosas habrán cambiado", expuso.

Respecto a las recientes tensiones geopolíticas que se han registrado, el mandatario alemán lamentó que hasta hace no mucho el mundo estaba de acuerdo en que los grandes temas a resolver eran la migración, la lucha contra la pobreza y la protección ambiental, sin embargo, "nos estamos alejando de esta visión conjunta".

"Un mundo sin reglas puede ser aceptable para las grandes potencias, pero no para nosotros", añadió tras condenar la invasión rusa en Ucrania.