La compañía alemana Phoenix Contact instala nueva planta en Querétaro

Querétaro, Qro. Phoenix Contact, compañía que desarrolla tecnologías de conexión eléctrica, electrónica industrial y automatización, invirtió 1,623 millones de pesos para instalar una nueva planta en El Marqués, municipio metropolitano de Querétaro.

En este espacio, en el Parque Industrial Puerta Querétaro, la empresa alemana generará 700 empleos, para producir conectores, cables y sensores.

El director financiero (CFO) y director general de Phoenix Contact, Axel Wachholz, explicó que el complejo cuenta con una superficie de 22,000 metros cuadrados y tiene capacidad para ampliaciones a largo plazo; esta unidad es clave en la estrategia de la empresa al 2030.

En este sitio se atenderá al negocio en Phoenix Contact USA, en Harrisburg, suministrando a clientes adicionales en toda la región; también fortalece la cercanía con los clientes y aumenta la resiliencia de las cadenas de suministro.

La nueva ubicación representa oportunidades para el mercado y la presencia de la empresa en Norteamérica, añadió el CEO de Phoenix Contact en Norteamérica, Davis Mathews.

Durante la inauguración de la planta, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, resaltó que la nueva instalación se integrará a un ecosistema de colaboración, innovación y sostenibilidad, que permitirá a la empresa fortalecer sus cadenas de suministro y su presencia en Norteamérica.

Este proyecto, añadió, fortalece la cooperación y el intercambio comercial con Alemania, uno de los principales socios del estado. También habló del potencial que tiene Querétaro para atraer inversiones, debido a la certeza jurídica y al talento local.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, mencionó que la nueva ubicación en Querétaro fortalece la integración a cadenas globales de valor, disminuye los tiempos logísticos y posiciona a Querétaro como un hub de manufactura avanzada.

De igual manera indicó que los componentes que desarrolla Phoenix Contact se suman al ecosistema industrial del estado, donde convergen las industrias automotriz, espacial, electrónica, así como el desarrollo tecnológico.

Durante los tres primeros trimestres de 2025, el sector eléctrico y electrónico exportó más de 1,000 millones de dólares, creció 5 por ciento.

Socio comercial

Alemania es uno de los principales socios comerciales del estado, al acumular inversiones por más de 1,700 millones de dólares, informó el titular de Sedesu

Se estima que en Querétaro radican alrededor de 200 empresas de origen alemán, que participan en diversos sectores.

El proyecto de inversión relacionado con esta plata fue dado a conocer en abril del 2024, en el marco de la feria industrial Hannover Messe, en Alemania.