La economía china se estanca en noviembre mientras crecen llamamientos a reformas

El crecimiento de la producción de las fábricas chinas se ralentizó a su nivel más bajo en 15 meses, mientras que las ventas minoristas registraron su peor resultado desde que el país puso fin bruscamente a sus extremas restricciones contra la pandemia del COVID-19, lo que pone de relieve la urgente necesidad de nuevos motores de crecimiento de cara a 2026.

Ante la desaparición de las subvenciones al consumo, la prolongada crisis inmobiliaria que lastra el gasto de los hogares y la inversión industrial que corre el riesgo de agravar la deflación, las autoridades se han apoyado en las exportaciones para sostener el crecimiento.

Esta estrategia parece cada vez más insostenible, ya que los socios comerciales de todo el mundo se han irritado ante el superávit comercial de un billón de dólares de China y buscan erigir barreras a la importación.

La producción industrial aumentó un 4.8% interanual, según mostraron el lunes los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el ritmo más débil desde agosto de 2024, y se ralentizó desde el 4.9% de octubre. No alcanzó el 5,0% previsto en una encuesta de Reuters.

Las ventas al por menor, un indicador del consumo, crecieron un 1.3%, su ritmo más débil desde diciembre de 2022, cuando la segunda mayor economía del mundo puso fin a las restricciones pandémicas, muy por debajo del 2.9% de octubre y de las previsiones de un aumento del 2.8 por ciento.

"Las fuertes exportaciones limitaron la necesidad de turboalimentar la demanda interna este año, y los subsidios comerciales han comenzado a agotarse", dijo Xu Tianchen, economista de Economist Intelligence Unit.

"Creo que los dirigentes económicos han centrado su atención en 2026, ya que el objetivo de crecimiento en torno al 5% parece alcanzable para este año, por lo que hay poca motivación adicional para nuevos estímulos."

La debilidad de los datos sobre las bolsas chinas, que también se veían afectadas por nuevas preocupaciones inmobiliarias, ya que el promotor inmobiliario China Vanke intentaba evitar el impago de su deuda.

Pekín busca nuevas ideas

Economistas afirman que la economía ya ha superado el punto en el que un nuevo estímulo sería una solución eficaz.

La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional instó a Pekín a acelerar la reforma estructural y a tomar medidas en el sector inmobiliario, ya que alrededor del 70% de la riqueza de los hogares chinos está vinculada al sector inmobiliario.

Solucionar el problema inmobiliario en los próximos tres años costará el equivalente al 5% del PIB, según estimaciones del FMI.

Fu Linghui, portavoz de la administración de aduanas china, dijo en una rueda de prensa posterior a la publicación de los datos que es necesario hacer más para aumentar la confianza de los consumidores.

Los precios de la vivienda nueva en China siguieron cayendo en noviembre.

Fu añadió que el descenso anual del 2.6% de la inversión en activos fijos en el periodo enero-noviembre se había visto impulsado en gran medida por la caída del 15.9% de la inversión inmobiliaria en el mismo periodo. Los promotores tienen dificultades para convencer a los inversores de que hay compradores para sus apartamentos, que siguen sin venderse incluso a precios rebajados.

Vanke, uno de los mayores promotores inmobiliarios de China, tiene previsto convocar esta semana una segunda reunión de tenedores de bonos en su lucha por evitar el impago, después de que los inversores rechazaran un plan de la entidad crediticia respaldada por el Estado para retrasar un año el reembolso.

El sector inmobiliario llegó a representar una cuarta parte del producto interior bruto chino.

En una señal de mayor tensión, las ventas anuales de automóviles cayeron un 8.5%, el descenso más pronunciado en 10 meses, lo que reduce las esperanzas de un repunte a finales de año en un sector que suele registrar fuertes ventas en los dos últimos meses del año.

"La economía se ralentizó de forma generalizada en noviembre, y la debilidad de las ventas minoristas fue especialmente notable", dijo Zhang Zhiwei, economista jefe de Pinpoint Asset Management. "La reciente contracción de la inversión y el continuo declive del mercado inmobiliario se han transmitido a la confianza de los consumidores."

Ni siquiera el festival de compras del Día de los Solteros, que se extendió a cinco semanas este año, logró entusiasmar a los consumidores.