Centros comerciales prevén nuevas inversiones en tres municipios de Puebla

Miguel Hernández/El Economista

Puebla, Pue. La Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop) dio a conocer que a lo largo del 2026 habrá nuevas inversiones en el sector dentro de la ciudad y municipios conurbados, con lo que se fortalecerán como destino de compra.

Andrés de La Luz Espinosa, director del organismo con 79 complejos afiliados, reconoció que el 2025 fue un año atípico en las ventas, ya que se mantuvieron bajas durante este tiempo y solo mejoraron con el Buen Fin.

“Hay certidumbre de inversores por hacer nuevas plazas y ampliar algunos existentes, debido al interés de franquicias nacionales por abrirse mercado en la Angelópolis”, contó.

Comentó que el gobierno del estado irá anunciando esas inversiones a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, porque los proyectos se vienen gestionando y dan seguimiento desde esa dependencia.

Afirmó que hay un aumento en materia turística, donde los centros comerciales son un eslabón importante para la derrama económica dentro de todos los sectores, pues el impacto comercial beneficia a restaurantes, hoteles, entre otros.

Bajo este contexto, dijo, el sector que representa es motivo de atracción de inversiones constantes, porque son lugares también concurridos por los turistas que están de paso hacia la Ciudad de México o al sur del país.

Puntualizó que el monto de inversión es cada vez más reservado por parte de sus socios y desarrolladores de nuevos complejos, debido a temas de seguridad y por especulación de tierras.

Centros comerciales con vocación turística

De La Luz Espinosa dijo que al menos diez centros comerciales de Puebla y municipios vecinos tienen vocación turística, por lo que a lo largo del año tienen con hoteleros y restauranteros una campaña de promociones y descuentos para atraer a los vacacionistas.

En este tenor, dijo que eso genera un atractivo para invertir en nuevos complejos no solo por desarrolladores locales sino foráneos, quienes ven factible el retorno de inversión.

Comentó que en los municipios de Puebla, Amozoc y San Andrés Cholula es donde se darán las nuevas inversiones durante este 2026, por lo cual habrá una ampliación de oferta, al tiempo de recordar que al mes tienen alrededor de 10 millones de visitas, de las que 40% son turistas.

El dirigente de la Acecop también espera que este año sea de mayores ventas, con el tema del Mundial de Fútbol, donde México es una de las tres sedes.

Indicó que tiendas departamentales, de ropa y artículos deportivos específicos, así como restaurantes resultan beneficiados.

Subrayó que tampoco significa un aumento de ventas importante, pero sí abonan a la actividad económica durante ese mes del torneo.