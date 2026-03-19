China detiene a miembros de redes de tráfico de fentanilo; EU quiere sentencias

China ha detenido a siete personas y ha sometido a ⁠otras 12 a «medidas coercitivas penales» en una campaña dirigida contra los traficantes de precursores químicos del fentanilo, informó el jueves la prensa estatal, pero Washington ha manifestado que quiere ver ⁠condenas.

La primera publicación en años por ⁠parte de China de medidas legales que han dado lugar a la detención de traficantes se produce tras las conversaciones comerciales del fin de semana con Estados Unidos para preparar una cumbre de líderes en Pekín, prevista inicialmente para finales de mes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pospuesto la visita debido a la guerra con Irán, pero ha afirmado que realizará el viaje a Asia en «unas cinco o seis semanas».

La agencia oficial de noticias Xinhua afirmó que la campaña en la provincia de Hubei se centró en toda la cadena de suministro, desde la producción hasta el almacenamiento y la exportación de precursores químicos, y se puso en marcha en diciembre. No especificó cuáles eran las «medidas coercitivas penales».

Hasta ahora, China se ha limitado en gran medida a emitir avisos al sector y a cerrar sitios web que comercializan estos productos químicos.

«Aunque nos alientan las primeras medidas de aplicación de la ley públicas de China desde que los líderes se reunieron en Busan en octubre, nos centramos en lograr resultados. Queremos ver incautaciones y condenas, no solo detenciones», declaró un funcionario estadounidense a Reuters en un comunicado.

El funcionario añadió que los precursores químicos que «abastecen ⁠a los narcoterroristas del hemisferio occidental» siguen procediendo en ⁠su mayoría de China, lo que ⁠provoca la muerte de miles de estadounidenses cada mes.

Trump ha utilizado los aranceles para presionar a China ⁠a que tome medidas contra los vendedores de productos químicos utilizados para fabricar el mortal opioide sintético, citando la inacción de Pekín para imponer aranceles del 20% a los productos chinos tras su regreso al cargo el año pasado.

Estos se redujeron a la mitad tras su reunión con el presidente Xi Jinping en octubre, a cambio del compromiso de China de tomar medidas enérgicas contra las redes de fentanilo.

Las autoridades chinas han defendido su historial en ⁠materia de fentanilo, afirmando que han tomado medidas exhaustivas para regular determinados precursores químicos y han acusado a Washington de utilizar la cuestión como chantaje.