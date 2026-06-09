"Operación de falsa bandera": Irán culpa a EU por el ataque con drones en Kuwait

El Gobierno de Irán aseguró este martes que el ataque de hace una semana contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait, que dejó un muerto y que fue atribuido al país asiático, es en realidad una "operación de falsa bandera" de Estados Unidos, a quien acusa de tratar de vender equipo de defensa a las autoridades kuwaitíes.

"Llevaron a cabo una operación de 'falsa bandera' utilizando un dron Lucas falsificado para atacar el aeropuerto de Kuwait, creando así el pretexto perfecto para comercializar sus sistemas de defensa aérea antidrones desarrollados por 'Powerus' bajo el argumento de protegerse contra los ataques iraníes", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en sus redes sociales.

El portavoz, quien exclamó que se trata, "sin duda, (de) un negocio muy rentable", señaló que "las piezas del rompecabezas están encajando a una velocidad asombrosa", aludiendo a una venta de material militar de la Administración Trump al Gobierno de Kuwait.

En particular, se trata de una venta autorizada por el Departamento de Estado "para la adquisición de plataformas de lucha contra sistemas aéreos no tripulados y equipo relacionado", cuyo costo se estima en más de 1,980 millones de dólares, según anunció el pasado viernes la dependencia dirigida por Marco Rubio.

A pesar de estas declaraciones del Ejecutivo iraní, la Guardia Revolucionaria determinó días después del ataque que se trataba de misiles estadounidenses Patriot que cayeron en el aeropuerto de Kuwait "tras fracasar en la intercepción de misiles iraníes".

Las autoridades kuwaitíes ya confirmaron el pasado miércoles un muerto —posteriormente identificado como un ciudadano indio— y daños "significativos" en las instalaciones, luego de que sus sistemas de defensa antiaérea actuaran contra trece misiles y 17 drones lanzados por las fuerzas iraníes.

Tras esto, convocaron al encargado de negocios de Irán para protestar formalmente por dichos ataques y expulsaron a dos trabajadores de la Embajada iraní en su territorio. El suceso fue condenado por todos los países de la región.