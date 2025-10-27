Pemex recorta 62% sus pérdidas en el tercer trimestre a 61,242 millones de pesos

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una pérdida neta de 61,242 millones de pesos de julio a septiembre del 2025, cifra 62% inferior a la merma de 161,455 millones de pesos del mismo trimestre del 2024, de acuerdo con el reporte financiero del tercer cuarto de este año, dado a conocer este lunes.

La pérdida de Pemex fue el reflejo de menores ingresos por ventas debido precios del crudo más bajos y caídas en los volúmenes de comercialización, así como un aumento significativo en los impuestos y derechos; si bien estos efectos fueron en alguna medida compensados por una notable utilidad cambiaria y la reducción en el costo de ventas.

Las ventas de la estatal cayeron 11.1% a 378,881 millones de pesos. A su interior, las de exportación fueron las más afectadas, con un descenso de 21.5% a 134,001 millones de pesos, mientras que las internas cayeron 4.2% a 244,110 millones de pesos.

Durante el tercer trimestre de 2025 el precio de la mezcla mexicana de crudo cayó 10.5% a 62.2 dólares por barril y los volúmenes de exportación bajaron 23% a 557,000 barriles diarios en promedio.

En tanto, Pemex comercializó en el mercado mexicano un volumen de petrolíferos 4.2% menor, equivalente a un millón 296,000 barriles diarios.

Por otro lado, el pago de impuestos del tercer trimestre ascendió a 47,486 millones de pesos –por concepto del nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar– lo que contrastó con el apoyo fiscal de más de 6,000 millones de pesos que otorgó el gobierno federal durante el mismo trimestre del 2024.

A favor de Pemex jugó la reducción del tipo de cambio que pasó de 19.629 a 18.383 pesos por dólar, al comparar los primeros nueve meses del 2025 contra el mismo período del 2024.

Esto dio pie a una ganancia en cambios de 33,384 millones de pesos, lo que contrasta con las pérdidas cambiarias de 130,111 millones de pesos del tercer cuarto del 2024, cuando se observó una notable depreciación del peso.

También en favor del flujo de la empresa se registró una reducción de 64% en el deterioro de valor de sus activos fijos (pozos, ductos, plantas y equipos) a 12,418 millones de pesos, mientras y una reducción de 5% en el costo de ventas a 329,143 millones de pesos.

Resultados acumulados

Dados los resultados del tercer cuarto del año, de forma acumulada las ventas de Pemex han caído 6.1% a un billón 166,091 millones de pesos.

En este corte, la empresa registra una pérdida acumulada de 45,055 millones de pesos, si bien ese monto es 89.5% menor al compararse con la merma de 430,103 millones de pesos observada de enero a septiembre del 2025, resultado que estuvo notablemente impactado en su momento por la depreciación del peso y pérdidas cambiarias.