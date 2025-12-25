Rusia asegura que EU está reviviendo la piratería con bloqueo a Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo el jueves que Estados Unidos está reviviendo la piratería y el bandidaje en el mar Caribe al bloquear a Venezuela y dijo ⁠que espera que el pragmatismo del presidente estadounidense Donald Trump ayude a evitar un desastre.

"Hoy somos testigos de una completa anarquía en ⁠el mar Caribe, donde se están reviviendo el robo de propiedad ajena, es decir, la piratería, y el bandidaje, olvidados desde hace mucho tiempo", dijo sobre la situación la portavoz ministerial María Zajárova.

"Abogamos de forma sistemática por una desescalada", señaló. "Esperamos que el pragmatismo y la racionalidad del presidente estadounidense Trump permitan encontrar soluciones mutuamente aceptables para las partes en el marco ⁠de las normas jurídicas internacionales".

"Confirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del ⁠Gobierno de Nicolás Maduro dirigidos a proteger la soberanía y los intereses nacionales, y a mantener el desarrollo estable y seguro de su país", agregó.