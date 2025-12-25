China asegura que facilita el comercio conforme a normas con exportaciones de imanes de tierras raras

China promueve y facilita de forma activa el comercio conforme a las normas, ⁠declaró el jueves un portavoz del Ministerio de Comercio, cuando se le ⁠preguntó si Pekín flexibilizará las restricciones a las exportaciones de imanes de tierras raras a Estados Unidos.

He Yongqian afirmó en una rueda de prensa que China se ha comprometido ⁠a mantener la seguridad y ⁠la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales.