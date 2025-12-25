Lectura 1:00 min
China asegura que facilita el comercio conforme a normas con exportaciones de imanes de tierras raras
He Yongqian afirmó en una rueda de prensa que China se ha comprometido a mantener la seguridad y la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales.
China promueve y facilita de forma activa el comercio conforme a las normas, declaró el jueves un portavoz del Ministerio de Comercio, cuando se le preguntó si Pekín flexibilizará las restricciones a las exportaciones de imanes de tierras raras a Estados Unidos.
