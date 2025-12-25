Informe concluye que no se hallaron rastros de explosivos en avión accidentado en Kazajistán en 2024

Un informe publicado este jueves por el Ministerio de Transporte de Azerbaiyán sobre el accidente del avión de la compañía Azerbaijan Airlines que se estrelló el 25 de diciembre de 2024 no ha hallado rastros de explosivos después de que se apuntara a que el siniestro fue causado por fragmentos de misiles.

"Según los resultados del examen, no se encontraron rastros de explosivos en los tres cilindros sometidos a examen", reza el documento, que mantiene la hipótesis de que la aeronave pudo haber resultado dañada por fragmentos de ojivas, si bien aún no se ha determinado su origen.

El avión --que se estrelló en diciembre de 2024 cerca de Aktau mientras volaba desde la capital de Azerbaiyán, Bakú, hacia Grozni, capital de la región rusa de Chechenia-- sufrió daños en las tuberías del sistema hidráulico causadas por una serie de roturas ante el contacto con objetos sólidos, concretamente fragmentos de metal externos hechos de una aleación a base de acero.

En octubre de 2025, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que los dos misiles disparados por los sistemas de defensa aéreas rusos ante la presencia de tres drones ucranianos en su espacio aéreo en Grozni no impactaron directamente en el avión, sino que explotaron a pocos metros de distancia.

Según el mandatario ruso, los daños a la aeronave se habrían producido no por el impacto directo de los misiles, sino por los fragmentos. El piloto percibió esto como una colisión con una bandada de pájaros e informó a los controladores aéreos rusos, que pidieron a la tripulación que aterrizara el avión en Majachkalá, en el Daguestán ruso.

No obstante, la aeronave detuvo las maniobras de aterrizaje de emergencia debido a la espesa niebla existente en Grozni, por lo que se dirigió hacia Aktau, donde finalmente sufrió el siniestro. En total, 38 de las 67 personas a bordo murieron en el accidente.

A pesar de que Putin insistió en que la responsabilidad última de lo sucedido recaía en los drones ucranianos, el mandatario pidió perdón por lo que describió como una "tragedia" y trasladó sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.

En un primer momento se sugirió que explotó a bordo una bombona de oxígeno, provocando que los pilotos perdieran el control del aparato. Las autoridades ucranianas señalaron a Moscú como culpable del incidente, que dejó además casi una treintena de heridos.