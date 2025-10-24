Víctor Rodríguez presume a diputados: La deuda de Pemex con proveedores se ha reducido a la mitad

Al mes de septiembre del 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha pagado adeudos pendientes por casi 300,000 millones de pesos a sus proveedores, con lo cual ha reducido a la mitad dichos pasivos, dijo a diputadas y diputados este viernes Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex.

“Los adeudos de Pemex con proveedores se han reunido a la mitad. Al mes de septiembre hemos pagado casi 300,000 millones de pesos”, dijo en el marco de su comparecencia ante la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rodríguez Padilla no especificó el saldo de los pasivos con proveedores a septiembre, pero cabe recordar que al 30 de junio el monto fue de 430,540 millones de pesos y al 31 de diciembre del 2024, de 505,989 millones de pesos.

"Hemos pagado en tiempo y forma la deuda financiera que nos fue heredada, los adeudos con proveedores se han reducido a la mitad", dijo Rodríguez Padilla en una comparecencia ante diputados.

"Todos (los adeudos) los vamos a pagar", subrayó.

Desde el último cuarto del año pasado, la crisis de impagos de Pemex a sus proveedores se recrudeció y muchos alzaron la voz refiriendo estar en situaciones precarias y al borde de la quiebra en diferentes localidades de estados petroleros como Campeche y Tabasco.

A decir de asociaciones como la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), otra de las consecuencias de la falta de pagos ha sido el freno en actividades productivas de la petrolera, como terminación de pozos petroleros, que hasta agosto se había desplomado en más de 50%, al pasar de 104 a 46.

El director de Pemex refirió que la ejecución de pagos pendientes se ha acelerado gracias a los recursos provenientes del fondo de 250,000 millones de pesos que estructuraron Banobras y la Secretaría de Hacienda, con recursos de la banca de desarrollo y comercial y garantía del gobierno federal.

Esta bolsa se anunció a principios de agosto pasado, cuando se presentó también el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex.

“Como parte del plan estratégico 2025-2035, Pemex en estrecha colaboración con la Secretaría de Energía y la de Hacienda, junto con Banobras y la banca de desarrollo, presentamos un vehículo innovador de financiamiento para respaldar los proyectos productivos y cumplir con compromisos de adeudos comerciales”, recordó Rodríguez Padilla.

Sobre dicho fondo, dijo que “eso es lo que estamos aplicando las últimas semanas y lo que resta del mes noviembre, diciembre y vamos a dar continuidad en enero, febrero hasta cumplir todos los adeudos, todas las inversiones realizadas en el 2025 y los adeudos del 2024 y todo lo que resta, todo lo vamos a pagar”.

Este lunes 27 de octubre Pemex presentará su reporte financiero correspondiente al tercer trimestre, con corte al 30 de septiembre, en donde se conocerá el saldo de la deuda financiera y con proveedores de la empresa a esa fecha.

Pagos a proveedores se normalizarán en 2026

Los pagos a los proveedores de Pemex, que por retrasos en su ejecución han llegado a afectar la operación de la empresa, se normalizarán en 2026, dijo el director de la estatal.

"En 2026 se va a pagar conforme a los contratos, ya de manera normal" señaló el funcionario durante la comparecencia ante diputados.

La deuda de Pemex con sus proveedores, que ha llegado a afectar las operaciones de la empresa, rondaba los 23,000 millones de dólares hasta el segundo trimestre y la financiera se ubicaba en 99,000 millones de dólares.

El gobierno mexicano ha apoyado a Pemex con inyecciones de capital y reducciones de deuda desde hace años como una forma para fortalecer sus alicaídas finanzas. Recientemente, la petrolera llevó a cabo una operación de recompra de bonos.

(Con información de Reuters)