Peso mexicano avanza contra el dólar ante enfriamiento en las tensiones entre EU y China

El peso mexicano se aprecia frente al dólar en este inicio de semana. La divisa local gana terreno impulsado por un mayor apetito por riesgo en el mercado, ante las perspectivas de un enfriamiento en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3981 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 18.4411 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), eso significa para el peso un avance de 4.30 centavos o 0.23 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.4485 unidades y un nivel mínimo de 18.3828. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, pierde 0.05% a 98.90 puntos.

Los más altos funcionarios de economía de China y Estados Unidos alcanzaron el domingo el marco de un acuerdo comercial para que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, decidan en su reunión en Corea del Sur.

"Hoy, el peso se beneficia de la debilidad del dólar, mientras que los operadores mantienen un alto optimismo sobre las discusiones entre China y Estados Unidos, lo que libera presión sobre las divisas de economías desarrolladas", destacó Monex en un reporte.

"Consideramos que el sesgo de recuperación prevalezca, tras seguir respetando el promedio móvil de 50 días en 18.50 unidades", dijo por su parte, Grupo Financiero Banorte. Destacó la franja de 18.30 como el próximo nivel a poner a prueba por el precio.

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán esta semana en un esperado encuentro comercial en Corea del Sur. Los inversionistas esperan que puedan solucionar las tensiones más recientes entre las dos economías más grandes, que han impactado al mercado.