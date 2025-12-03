El oro cotiza estable y la plata escala a máximos

Los precios del oro cerraron estables el miércoles, tras conocerse débiles datos de las nóminas privadas que reforzaron las expectativas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos la próxima semana, mientras que la plata alcanzó un nuevo máximo histórico.

El oro al contado apenas varió en 4,202.06 dólares la onza, tras haber tocado un máximo de sesión de 4,241.29 dólares. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subieron 0.3%, a 4,232.50 dólares.

La plata se estabilizó tras tocar un máximo histórico de 58.98 dólares a principios de la sesión.

Bob Haberkorn, estratega senior de Mercado de RJO Futures, dijo que “los datos de ADP menores de lo esperado, combinados con los máximos históricos de la plata, favorecen al oro. De hecho, el oro está siguiendo a la plata en este momento, la cual está retrocediendo un poco”.

Las nóminas privadas de Estados Unidos perdieron 32,000 puestos de trabajo en noviembre, según el informe de empleo ADP del miércoles, lo que no cumplió con las expectativas de los economistas de un aumento de 10,000 puestos de trabajo.

La plata ha subido 102% en lo que va de año debido a la preocupación por la liquidez del mercado y su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos y un déficit estructural de la oferta.

Por otra parte, el platino subió 0.9%, a 1,652.03 dólares la onza, y el paladio, 0.4%, a 1,466.98 dólares.