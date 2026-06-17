El oro cayó después de que la Fed mantuviera la tasa sin cambios

Los precios del oro revirtieron su tendencia y cayeron más del 1% el miércoles después de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuviera sin cambios su tasa de interés de referencia, pero señalara un aumento en los costos de endeudamiento a finales de este año, lo que impulsó al dólar al alza.

El precio del oro al contado bajó 0.7%, situándose en 4,299.89 dólares por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con una subida del 0.6%, en 4,381.40 dólares.

Nueve de los 19 responsables de la política monetaria del banco central estadounidense creen ahora que tendrán que subir la tasa de interés oficial este año, según las proyecciones publicadas el miércoles después de que la Reserva Federal anunciara su decisión de mantener el tipo de interés oficial en su rango actual del 3.50-al 3.75 por ciento.

En su rueda de prensa inaugural tras su primera reunión de política monetaria como presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh anunció la creación de cinco grupos de trabajo para revisar la forma en que el banco central lleva a cabo sus actividades en áreas políticas críticas.

“Esta es una nueva Reserva Federal: Warsh es perspicaz, seguro y dinámico; será un administrador, no un fideicomisario. El mensaje es que se avecinan cambios, pero tras una debida consideración”, dijo Tai Wong, un comerciante independiente de metales.

“También dijo dos veces que considera que las tasas son restrictivas solo en el sector de la vivienda... lo que lo hace más beligerante que Powell. Creo que eso es lo que está provocando las pérdidas del mercado. La declaración y el gráfico de puntos son beligerantes y Warsh no hizo nada para contrarrestarlo”.

El dólar amplió sus ganancias tras la decisión sobre las tasas, encareciendo el lingote cotizado en dólares para los compradores extranjeros.

Si bien el oro suele considerarse una protección contra la inflación, las tasas de interés elevadas tienden a presionar al precio del metal precioso, ya que no ofrece rendimiento.

El oro al contado alcanzó la semana pasada su nivel más bajo en más de seis meses, ya que los temores inflacionistas avivados por el conflicto con Irán aumentaron las expectativas de subidas de tasas de interés.

La plata cayó 1.1% a 69.41 dólares por onza. El platino perdió 2% a 1,768.03 dólares, y el paladio cayó 1.1% a 1,336.91 dólares.

Aluminio se recuperó

El aluminio subió el miércoles, ya que las compras de oportunidad impulsaron una recuperación parcial tras la fuerte caída registrada a principios de semana, cuando el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán disipó los temores sobre el suministro.

El contrato de referencia a tres meses del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 0.8%, a 3,414.50 dólares por tonelada métrica.

El metal cayó a mínimo de dos meses y medio, a 3,334 dólares, en la sesión anterior, cuando comenzaron a conocerse los detalles del memorando entre Estados Unidos e Irán.