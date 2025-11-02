OPEP+ suspende alzas de producción para 2026

La OPEP+ acordó el domingo un pequeño aumento del bombeo de petróleo para diciembre y una pausa en los incrementos durante el primer trimestre del próximo año, mientras el grupo de productores modera sus planes para recuperar cuota de mercado ante el creciente temor a un exceso de oferta.

Desde abril, la OPEP+ ha elevado sus objetivos de producción en 2.9 millones de barriles diarios, lo que equivale al 2.7% de la oferta mundial, pero ha ralentizado el ritmo a partir de octubre ante las previsiones de un inminente exceso de oferta.

Las nuevas sanciones impuestas por Occidente a Rusia, miembro de la OPEP+, dificultan aún más la estrategia, ya que Moscú podría tener dificultades para seguir subiendo la producción después de que Estados Unidos y Reino Unido aplicaron nuevas medidas a Rosneft y Lukoil.

El domingo, los ocho miembros de la OPEP+ que participan en la reunión mensual del grupo -Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Omán, Kazajistán y Argelia- acordaron aumentar los objetivos de producción de diciembre en 137,000 barriles diarios, los mismos que para octubre y noviembre.

"Más allá de diciembre, debido a la estacionalidad, los ocho países también decidieron pausar los incrementos de producción en enero, febrero y marzo del próximo año", dijo el grupo en un comunicado.

Los precios del petróleo cayeron a un mínimo de cinco meses de alrededor de 60 dólares por barril el 20 de octubre por la preocupación de que se estaba acumulando un exceso de oferta, pero desde entonces se han recuperado a cerca de 65 dólares por barril debido a las sanciones a Rusia y el optimismo sobre las conversaciones de Estados Unidos con sus socios comerciales.

"La OPEP+ está parpadeando, pero es un parpadeo calculado", dijo Jorge León, de Rystad. "Las sanciones a los productores rusos han inyectado una nueva capa de incertidumbre en las previsiones de suministro, y el grupo sabe que producir petróleo en exceso ahora podría ser contraproducente más adelante", comentó.

"Al hacer una pausa, la OPEP+ está protegiendo los precios, proyectando unidad y ganando tiempo para ver cómo afectan las sanciones a los barriles rusos", agregó.

Enero-marzo, trimestre débil

Según Amrita Sen, de Energy Aspects, de enero a marzo es el trimestre más débil para los balances de oferta y demanda de petróleo, y al hacer una pausa, la OPEP+ demuestra que está gestionando el mercado de forma proactiva.

Giovanni Staunovo, analista del banco suizo de inversión UBS, dijo que era poco probable que los precios del petróleo se movieran mucho en la apertura de las operaciones del lunes, ya que el modesto aumento de la producción de diciembre había sido ampliamente anticipado.

La OPEP+ había estado reduciendo la producción durante varios años, hasta abril, y los recortes alcanzaron su máximo en marzo, con un total de 5.85 millones de bpd.