Oferta de Paramount supera propuesta de Netflix y bajan sus acciones en Bolsa

Los títulos del gigante del streaming Netflix volvieron a caer este lunes en Wall Street y suman cuatro jornadas con retrocesos.

Al mercado no le bastó con castigar las acciones de la empresa de entretenimiento el viernes pasado, cuando se dio a conocer la oferta para comprar a Warner Bros. Discovery por casi 83,000 millones de dólares.

En la sesión de este lunes, su rival Paramount presentó una contraoferta para la adquisición de la totalidad de la empresa con una propuesta equivalente a 108,400 millones de dólares.

Dicha oferta hizo que los papeles de Netflix retrocedieran 3.41% a 96.79 dólares, con lo que sumó su cuarta jornada con pérdidas acumulando un retroceso de 11.48 por ciento.

En diciembre, las acciones de la firma registran un descenso de 10%, mientras que en el presente año tienen un avance de 8.59 por ciento.

Con lo que respecta al valor de capitalización la compañía borró 53,220.78 millones de dólares en las últimas cuatro jornadas, para tener un total de 410,130.53 millones.

Riesgo de momopolio

La oferta por parte de Netflix, se enfrentará probablemente a un fuerte escrutinio antimonopolio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió posibles riesgos de competencia económica por la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc. por parte de Netflix Inc.

Analistas de GBM Reserch detallaron que superó ofertas de Paramount Skydance y Comcast, lo que consolida el poder de Netflix al integrar producción, distribución y streaming.

“La operación marca un punto de inflexión en Hollywood al reunir franquicias icónicas y refuerza el liderazgo de la plataforma en un entorno donde la TV tradicional pierde terreno frente al modelo digital”, escribieron.

Analistas y expertos de la industria ven a Paramount como el mejor candidato para adquirir Warner Bros. Discovery, dados los profundos bolsillos de Ellison, respaldado por su padre, el cofundador de Oracle y la segunda persona más rica del mundo Larry Ellison, y los estrechos vínculos con el Gobierno de Trump.

Además, la motivación de Netflix radicaría en asegurarse el control exclusivo y a largo plazo de la propiedad intelectual de primera calidad y reducir la dependencia de estudios externos a medida que se expande en los sectores del juego, el entretenimiento en directo y otros ecosistemas de consumo más amplios.

El acceso al vasto fondo de propiedad intelectual de WBD proporcionaría credibilidad inmediata, alcance de audiencia y potencial de comercialización para sus ambiciones de juego, un área en la que Netflix todavía está creando contenido original y reconocimiento de marca.

Alta volatilidad en el sector

Las acciones de las empresas que ofrecen servicios de streaming, que se dividen en plataformas de video (películas, series, documentales, TV en vivo) y de música, registraron volatilidad en la Bolsa.

Las que más subieron fueron la de Paramount Skydance, propietaria de estudios de cine, canales de TV (CBS, Nickelodeon, MTV) y la plataforma de streaming Paramount+, con un alza 9.02% y se vendieron en 14.57 dólares.

La cotización reaccionó con fuerza luego de que Paramount Skydance lanzó una Oferta Pública de Adquisición hostil por 30 dólares por acción, superando una propuesta previa de Netflix por 27.75 dólares.

Los títulos de Warner Bros. Discovery, que gestiona plataformas como Max (antes HBO Max) y Discovery+, mantuvieron el optimismo al subir 4.41% y se vendieron en 27.33 dólares cada una.

También Walt Disney, que posee Disney+, Hulu y ESPN+, tuvieron un incremento de 2.21% a 107.63 dólares.

Por el contrario, los títulos que retrocedieron fueron los de Comcast, cuya principal plataforma es Xfinity, con una caída de 2.42% a 26.65 dólares, seguido por Amazon, con su servicio Prime Video, con una baja en sus títulos de 1.15% a 226.89 dólares y Apple, con su producto Apple TV+, al descender 0.32% a 277.89 dólares. (Con información de agencias)