EU baja de nivel el riesgo de viajar a Venezuela

El gobierno estadounidense rebajó este jueves de 4 a 3 el grado de peligrosidad para los viajeros que visiten Venezuela, aunque mantiene el nivel muy elevado en la zona fronteriza con Colombia.

Este cambio se introdujo para "reflejar y actualizar la información de riesgo para ciudadanos estadounidenses" en el país caribeño, explicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos, que sacó del poder y del país al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, considera que ya no hay riesgo de "detención errónea" o de "disturbios".

A pesar de ello, Washington urge a sus ciudadanos a reconsiderar cualquier proyecto de viaje a Venezuela a causa del nivel de criminalidad, el riesgo de secuestro o terrorismo, así como la mala asistencia sanitaria.

El nuevo aviso a viajeros mantiene el nivel elevado de peligrosidad para la frontera con Colombia y los estados de Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Guarico y Tachira.

Una operación militar depuso a Maduro en enero y lo extrajo del país para que enfrentara cargos de narcotráfico ante la justicia estadounidense.

Estados Unidos impuso además un bloqueo a los petroleros sancionados que zarparan de Venezuela.

La presión estadounidense acabó por provocar cambios políticos, con la elección de una nueva presidenta, Delcy Rodríguez, que antes era la mano derecha de Maduro.

El nuevo gobierno ha promovido cambios económicos y la liberación de presos políticos.

El aviso a viajeros del Departamento de Estado recuerda que se ha iniciado el proceso de reapertura de la embajada en Caracas, pero que por el momento Bogotá sigue asumiendo las operaciones diplomáticas.

Estados Unidos carece de servicios consulares por el momento en Venezuela, recuerda el texto.