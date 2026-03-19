Enorme solicitud de recursos para guerra en Irán enfrenta fuerte oposición en el Congreso de EU

La solicitud del ejército estadounidense de 200,000 millones de ⁠dólares más para la guerra contra Irán se topó el jueves con una fuerte oposición en el Congreso, porque los demócratas e incluso algunos republicanos cuestionaron la necesidad de esos ⁠fondos tras las cuantiosas asignaciones destinadas ⁠a defensa en 2025.

Un funcionario estadounidense confirmó una información del Washington Post según la cual el Departamento de Defensa ha pedido a la Casa Blanca que apruebe una solicitud de más de 200,000 millones de dólares al Congreso para financiar la guerra en Irán.

El presidente Donald Trump aún no ha enviado una solicitud al Senado y a la Cámara de Representantes para que aprueben la enorme suma, y su Gobierno dejó claro que la cifra podría cambiar.

"Creo que esa cifra podría variar, obviamente. Se necesita dinero para acabar con los malos", dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una rueda de prensa el jueves.

Los primeros indicios sugieren que esta guerra será la más costosa para Estados Unidos desde los largos conflictos en Irak y Afganistán. Funcionarios de la administración comunicaron a los legisladores que los primeros seis días de la guerra con Irán habían costado más de 11,000 millones de dólares.

Las encuestas de opinión muestran que la guerra no goza de popularidad, ya que solo uno de cada cuatro estadounidenses la apoya.

El Congreso, liderado por los republicanos, ya ha aprobado una financiación récord para el ejército desde ⁠que Trump comenzó su segundo mandato en enero de ⁠2025. El mes pasado, promulgó la Ley ⁠de Asignaciones de Defensa para el año fiscal 2026, con una financiación de unos 840,000 millones ⁠de dólares.

Los demócratas cuestionaron por qué el Pentágono necesitaba más dinero, dados los recientes recortes en servicios sociales, ayuda exterior y otros programas, y afirmaron que nadie que se oponga a la guerra debería votar a favor de financiarla.

"Acabamos de enterarnos de que el Pentágono va a solicitar 200,000 millones de dólares más para esta guerra. ¿Cómo demonios vamos a pagar eso? Es absolutamente ridículo", dijo la demócrata Pramila Jayapal en un discurso en ⁠la Cámara de Representantes.

Tras recibir información de funcionarios del Gobierno federal, los legisladores estimaron que la guerra está costando entre 1,000 y 2,000 millones de dólares al día.