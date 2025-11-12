AI-GDC y Cipre encabezan inversión de 1,000 millones de dólares en un centro de datos en Nuevo León

AI-GDC y Cipre Holding encabezarán la inversión de 1,000 millones de dólares en un centro de datos con tecnología de Nvidia en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El gobierno de Nuevo León destacó esta inversión al participar en la inauguración del evento IA+ Inversión Acelerada, en la Ciudad de México.

Las autoridades de la entidad detallaron que la instalación de un nuevo centro de cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial con tecnología Nvidia será un data center IA Ready resultado de una inversión privada encabezada por las empresas AI-GDC y Cipre Holding.

El proyecto contempla una inversión de 1,000 millones de dólares “en los próximos años”, fortaleciendo el sistema tecnológico y de innovación en el estado.

Sin embargo, Nvidia aclaró que no realizará inversiones financieras en Nuevo León.

En un comunicado de prensa, Nvidia reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema tecnológico en México y en toda América Latina.

La compañía tecnológica reiteró que apoya el desarrollo de la innovación a través del intercambio de conocimiento, la colaboración con socios locales y programas de capacitación que impulsan el avance tecnológico en la región.

El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento.

Representantes de Cipre Holding, explicaron que la llegada de inversión a Nuevo León es cierta, pero “Nvidia no invierte, quienes invertimos somos las empresas privadas".

"Nvidia lo que provee es tecnología, infraestructura que nosotros decidimos adquirir para poder implementar y desarrollar soluciones de ellos para nuestras empresas, gobiernos y todos aquellos que requieran este tipo de infraestructura de inteligencia artificial”, dijo a El Economista Jessica Peña directora de México IA+ Inversión Acelerada y representante de Cipre Holding.

Aunque la infraestructura se ubicará en Nuevo León, estará disponible para usuarios en todo el país, e incluso para otros países, bajo un concepto de soberanía en el que se plantea que “los datos vivan aquí, que la seguridad del país esté aquí y que todo eso juegue en territorio nacional y nuestros datos no estén expuestos en otros lugares o en otros países”.

Cipre Holding es una empresa de inteligencia artificial que firmó con Nvidia la soberanía de la inteligencia artificial para México, para el país y "Cipre Holding con AI DGC vamos a hacer la inversión para poder hacer este tipo de infraestructura", aclaró.

En tanto Mauricio Múñoz, director de Cluster IA Nuevo León, dijo que este conglomerado se está conformando en San Pedro Garza García con nueve empresas y tres universidades, liderado por Cemex y el Tecnológico de Monterrey, y se proyecta cerrar a mediados de 2026 un fondo de inversión multi corporativo de 12.5 millones de dólares para apoyar proyectos de startups en IA, el cual sería el primero en su tipo en Latinoamérica.