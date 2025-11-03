Chips avanzados de Nvidia, son para EU: Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que los chips más avanzados del gigante de la inteligencia artificial (IA) Nvidia estarán reservados para empresas estadounidenses y se mantendrán fuera de China y otros países.

Las acciones del principal fabricante de chips cerraron el lunes con un alza de 2.20%, a 206.95 dólares, después de que se conocieran las declaraciones del presidente Trump.

Durante una entrevista grabada que se emitió el domingo en el programa "60 Minutes" de CBS y en comentarios a periodistas a bordo del Air Force One, Trump dijo que solo los clientes estadounidenses deberían tener acceso a los chips Blackwell de gama alta que ofrece Nvidia, la empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado.

"Los más avanzados, no se los daremos a nadie más que a Estados Unidos", dijo a CBS, repitiendo declaraciones que había hecho previamente a los periodistas a su regreso a Washington tras un fin de semana en Florida. "No le damos el chip (de Blackwell) a nadie más", afirmó durante el vuelo.

Estas declaraciones sugieren que Trump podría imponer restricciones más severas a los chips de IA estadounidenses de vanguardia de lo que habían indicado previamente los funcionarios estadounidenses, prohibiendo a China y potencialmente al resto del mundo el acceso a los semiconductores más sofisticados.

En julio, la administración Trump publicó un nuevo plan maestro de inteligencia artificial que buscaba flexibilizar las normas ambientales y expandir enormemente las exportaciones de IA a los aliados, en un intento por mantener la ventaja estadounidense sobre China en esta tecnología crítica.

Y el pasado viernes, Nvidia anunció que suministraría más de 260,000 chips de IA Blackwell a Corea del Sur y a algunas de las empresas más grandes del país, incluida Samsung Electronics.

También han circulado dudas sobre si Trump permitiría envíos de una versión reducida de los chips de Blackwell a China desde agosto, cuando sugirió que podría autorizar dichas ventas .

Trump declaró a CBS que no permitiría la venta de los chips Blackwell más avanzados a empresas chinas, pero no descartó la posibilidad de que adquirieran una versión menos potente. "Les permitiremos negociar con Nvidia, pero no para obtener los chips más avanzados", afirmó durante la entrevista en "60 Minutes".

La posibilidad de que cualquier versión de los chips de Blackwell se venda a empresas chinas ha suscitado críticas por parte de los halcones chinos en Washington, que temen que la tecnología potencie las capacidades militares de China y acelere su desarrollo de inteligencia artificial.

El congresista republicano John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, dijo que tal medida "sería como darle a Irán uranio apto para armas".

Trump había insinuado que podría discutir el tema de los chips con el presidente chino Xi Jinping antes de su cumbre en Corea del Sur la semana pasada, pero finalmente dijo que el tema no surgió .

Nvidia no ha solicitado licencias de exportación estadounidenses para el mercado chino debido a la postura de Pekín respecto a la empresa, según declaró el director ejecutivo Jensen Huang la semana pasada a los medios de comunicación.