Mundial 2026: Horarios y dónde ver los partidos de este miércoles 17 de junio

Este miércoles se llevará a cabo el día siete de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, la cual contará con ocho selecciones enfrentándose en cuatro partidos que se desarrollarán en Estados Unidos, Canadá y México.

Este 17 de junio, todas las selecciones de los Grupos L y K se enfrentarán en una jornada que se podrá disfrutar en México desde las 11:00 am. Además, la emoción del torneo regresará a la capital del país, ya que de nuevo se jugará en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

El torneo, en el que México, Canadá y Estados Unidos son coanfitriones, inició el jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio. El Mundial 2026 se desarrollará en 16 ciudades sede que albergarán 104 partidos de 48 selecciones nacionales de fútbol.

Portugal vs. República del Congo

El miércoles arranca con un enfrentamiento del Grupo K: Portugal y República del Congo se medirán a la 11:00 am (hora del centro de México) en el Estadio Houston, en Estados Unidos.

Portugal arranca este miércoles su camino en el Mundial de 2026 ante la República Democrática del Congo, un duelo inédito en el exigente Grupo K que completan Colombia y Uzbekistán. El conjunto dirigido por Roberto Martínez aterriza en la cita con la etiqueta de candidato indiscutible al título, respaldado por una de las plantillas más profundas de su historia que busca conquistar el único gran trofeo que falta en sus vitrinas.

En el centro de todos los focos aparece Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años afronta su sexto Mundial, un récord absoluto de longevidad. Sin embargo, la gran ventaja lusa es que ya no depende exclusivamente de su capitán; el equipo exhibe una estructura de élite que incluye la seguridad del arquero Diogo Costa, la jerarquía defensiva de Rúben Dias y un mediocampo de ensueño comandado por Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Enfrente estará la gran historia romántica del torneo: los "Leopardos" del Congo regresan a una Copa del Mundo 52 años después de su única participación en 1974 (como Zaire), donde se marcharon sin sumar puntos ni marcar goles. El técnico francés Sébastien Desabre ha reconstruido al equipo dotándolo de un gran orden competitivo, logrando una sufrida clasificación tras dejar en el camino a gigantes continentales como Camerún y Nigeria.

Aunque el cuadro congoleño mantiene el característico poderío físico africano, ahora añade el oficio europeo de figuras como Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka y el delantero del Newcastle, Yoane Wissa, su principal arma en ataque.

El debut plantea un choque de realidades inmediatas: Portugal sale a imponer su ley en un torneo que aspira a ganar, mientras que la RD Congo busca rebelarse ante la historia y celebrar sus primeros goles y puntos mundialistas.

¿Dónde ver el partido Portugal vs. República del Congo?

Este encuentro no se transmitirá en televisión abierta, pero los fanáticos podrán verlo en vivo a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Inglaterra vs. Croacia

La jornada continuará con el partido Inglaterra vs. Croacia, del Grupo L, el cual se llevará a cabo a las 2:00 pm (hora del centro de México) en Dallas, Estados Unidos.

Inglaterra y Croacia, lideradas por Harry Kane y Luka Modric, protagonizarán un atractivo debut con sabor a revancha en el Grupo L del Mundial de 2026, sector que completan Ghana y Panamá. Este duelo de titanes se perfila crucial para definir el liderato del grupo y asegurar un cruce teóricamente más accesible en los dieciseisavos de final, midiendo el inicio del ambicioso proyecto de Thomas Tuchel frente a la histórica competitividad de los balcánicos.

La actual subcampeona de Europa llega con la urgencia de romper una sequía de 60 años sin títulos mundiales, tras haber rozado la gloria en las últimas dos Eurocopas y en el Mundial de 2018, donde fue eliminada precisamente por los croatas en semifinales. Para este asalto, los Three Lions se encomiendan al impresionante estado de forma de Harry Kane —Bota de Oro tras firmar 61 goles con el Bayern Múnich—, respaldado por figuras de la talla de Jude Bellingham y Anthony Gordon bajo la nueva pizarra táctica de Tuchel.

Por su parte, Croacia busca revalidar su condición de gigante de las citas mundialistas tras sorprender al planeta con el subcampeonato en Rusia 2018 y el tercer puesto en Catar 2022. El conjunto de Zlatko Dalic es un bloque curtido en mil batallas que se crece ante la máxima exigencia, cimentado en una fase de clasificación casi perfecta donde demostró que su solidez defensiva y su orden táctico siguen siendo de las más difíciles de batir en el fútbol internacional.

Al frente del cuadro ajedrezado estará el incombustible Luka Modric, quien a sus 40 años comandará su quinto Mundial rodeado de una guardia pretoriana muy experimentada que incluye a Ivan Perisic, Mateo Kovacic y el guardameta Dominik Livakovic, además del olfato goleador de Ante Budimir.

El choque plantea un escenario de alta tensión: una Inglaterra que busca imponer su poderoso arsenal ofensivo frente a una indomable Croacia que no entiende de concesiones.

¿Dónde ver el partido Inglaterra vs. Croacia?

Este encuentro será transmitido de manera gratuita en televisión abierta por el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca. Además, el canal de televisión de paga TUDN y el servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial) también pasarán el partido.

Ghana vs. Panamá

La contienda entre Ghana y Panamá será la única de este día que se llevará a cabo en Canadá, específicamente en el Toronto Stadium. Las selecciones que forman parte del Grupo L jugarán a las 5:00 pm (hora del centro de México).

Ghana y Panamá abren su participación en el Mundial de 2026 con un duelo directo en el Grupo L, una cita clave donde ambos buscarán sumar tres puntos vitales antes de medirse a las favoritas del sector, Inglaterra y Croacia. Las Black Stars afrontan su quinta Copa del Mundo con el firme objetivo de superar la fase de grupos, una barrera que no logran derribar desde que alcanzaron su techo histórico con los cuartos de final en Sudáfrica 2010.

El conjunto africano llega a la cita bajo la dirección del experimentado técnico luso Carlos Queiroz.

Enfrente estará una selección de Panamá dispuesta a romper su historial en el torneo tras su único y amargo antecedente en Rusia 2018, donde se despidió con tres derrotas. Sin embargo, el panorama actual del equipo canalero es muy distinto: se presenta en la cita norteamericana con la madurez de haber liderado con autoridad su grupo de clasificación en la Concacaf, consolidándose como la mejor escuadra de Centroamérica.

El seleccionador Thomas Christiansen confía en la veteranía de un bloque de siete futbolistas que ya vivieron la experiencia de 2018 —incluidos figuras como Michael Amir Murillo, Yoel Bárcenas y Aníbal Godoy— para guiar a los nuevos talentos. El choque en Houston medirá el oficio táctico de la Ghana de Queiroz frente a una Panamá que llega sin el cartel de novata y con la ilusión de celebrar los primeros puntos mundialistas de su historia.

¿Dónde ver el partido Ghana vs. Panamá?

Este encuentro no se transmitirá en televisión abierta, pero los fanáticos podrán verlo en vivo a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Uzbekistán vs. Colombia

Este miércoles, Uzbekistán y Colombia, también del Grupo K, tendrán su enfrentamiento a las 8:00 pm (hora del centro de México) en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), en la capital del país.

Colombia y Uzbekistán completarán este miércoles la primera jornada del Grupo K en México, en un duelo donde el combinado sudamericano se presenta como claro favorito ante un rival que debuta en la gran cita del fútbol global.

La selección 'cafetera' llega con un hambre voraz tras su dolorosa ausencia en Catar 2022, respaldada por el subcampeonato de la pasada Copa América y decidida a irrumpir con fuerza en las quinielas de los equipos revelación.

El torneo representa el probable "último baile" de James Rodríguez, quien a sus casi 35 años sigue siendo el gran referente e inspiración de la plantilla dirigida por el argentino Néstor Lorenzo. Sin embargo, los focos apuntan al extremo del Bayern Múnich, Luis Díaz, llamado a tomar el testigo del "10" tras una descomunal temporada de 26 goles en Europa; un arsenal ofensivo con el que Colombia busca disipar dudas tras enmendar sus tropiezos de marzo con triunfos recientes ante Jordania y Costa Rica.

Enfrente estará la desconocida pero competitiva Uzbekistán (número 50 del ranking FIFA), que asume su debut absoluto en una Copa del Mundo bajo la dirección técnica del legendario exfutbolista italiano Fabio Cannavaro. Los asiáticos cargan con una racha impecable: se mantuvieron invictos en la clasificación, plantaron cara a potencias como Países Bajos y Uruguay en amistosos recientes, y solo han caído en partido oficial ante Catar durante los últimos tres años.

Aunque la mayoría de los uzbecos milita en ligas menores, el vestuario apela a su enorme disciplina física y a la experiencia de sus dos grandes estandartes: el zaguero del Manchester City, Abdukodir Khusanov, y el histórico capitán Eldor Shomurodov. El imponente escenario del Azteca medirá si la jerarquía e individualidades de Colombia logran imponerse ante un cuadro uzbeco que no se dejará intimidar en su sueño por alcanzar los octavos de final.

¿Dónde ver el partido Uzbekistán vs. Colombia?

Este encuentro no se transmitirá en televisión abierta, pero los fanáticos podrán verlo en vivo a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Con información de Europa Press.