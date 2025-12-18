El BCE eleva las previsiones de crecimiento e inflación para el 2026

El Banco Central Europeo (BCE) revisó ayer al alza sus previsiones de crecimiento económico e inflación para el 2026 de la zona euro y mantuvo sin cambios su tasa directriz de interés, alegando que el alza de precios se mantiene cerca de 2.0 por ciento.

El instituto emisor con sede en la ciudad alemana de Fráncfort elevó dos décimas, a 1.2%, su previsión de crecimiento económico para los 20 países de la moneda común en el 2026. Para el 2027 y 2028 espera una expansión de 1.4 por ciento.

“Se estima que el crecimiento de la economía será más vigoroso que el previsto en las proyecciones de septiembre, impulsado especialmente por la demanda interna”, comentó la institución en un comunicado, tras su reunión de política monetaria.

Del lado de la inflación, elevó dos décimas su previsión para el año próximo a 1.9%, y rebajó una décima la proyección del 2027, a 1.8 por ciento. Para el 2028 pronostica una inflación de 2.0%, su objetivo a medio plazo.

La inflación en la zona euro se mantuvo estable en noviembre, en 2.1% anual, según indicó la oficina europea de estadísticas Eurostat.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, afirmó que la agitación en las fronteras de Europa, así como los efectos de las tensiones comerciales, hacen imposible emitir orientaciones sobre el futuro.

“Hay algo que no cambió mucho y que, incluso, puede haber empeorado: la incertidumbre”, dijo.