En EU, caen pedidos de subsidios por desempleo

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de ayuda por desempleo cayó la semana pasada, invirtiendo el aumento de la semana anterior y sugiriendo que las condiciones del mercado laboral se mantuvieron estables.

El Departamento de Trabajo informó ayer que las solicitudes iniciales de subsidios estatales por desempleo cayeron en 13,000, a 224,000, ajustadas estacionalmente, en la semana finalizada el 13 de diciembre. Economistas consultados por Reuters habían previsto 225,000.

Las solicitudes han oscilado en las últimas semanas, reflejando las dificultades para ajustar los datos durante las vacaciones de Acción de Gracias.

El tono del mercado laboral no ha cambiado mucho, con los empresarios reacios a contratar más trabajadores, pero sin embarcarse tampoco en despidos masivos.