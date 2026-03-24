MercadoLibre planea invertir alrededor de 11,000 millones de dólares en Brasil este año

La empresa de comercio electrónico MercadoLibre ⁠informó el martes que invertirá este año 57,000 millones de reales (unos 10,900 millones de ⁠dólares) en su principal mercado, ⁠Brasil, lo que supone un aumento del 50% con respecto a 2025.

MercadoLibre señaló que la cantidad, que incluye algunos costos y gastos operativos, se destinará principalmente a la expansión logística, así como a reforzar su plataforma de mercado de comercio electrónico y a aumentar la cartera de crédito de su fintech Mercado Pago.

La empresa, con sede en Uruguay, pero que obtiene más de la mitad de sus ingresos en Brasil, planea abrir 14 centros de distribución y logística en el país este año, con lo que el total ascenderá a 42. MercadoLibre añadió que creará unos 10,000 ⁠puestos de trabajo en ⁠Brasil este año, ⁠centrándose en logística, servicios financieros y tecnología, lo ⁠que elevará el número total de empleados en el país a más de 70,000 personas para finales de año.

La compañía anunció este mes que invertiría 3,400 millones de dólares este año en Argentina, su tercer mercado más grande por ⁠ingresos, por detrás de México y Brasil.