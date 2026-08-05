Mayor tráfico y baja de petróleo impulsaron a Volaris en BMV

Las acciones de la aerolínea de bajo costo Volaris, ganaron 3.08% en los últimos dos días, impulsadas principalmente por el reporte mensual de tráfico de pasajeros y por la fuerte baja en el precio del petróleo. En dicho periodo le sumó a su valor de mercado 652 millones de pesos.

Volaris reportó en julio su mejor resultado en el tráfico de pasajeros en 42 meses, gracias al crecimiento de doble dígito de los viajeros nacionales e internacionales y contrario al mal desempeño de otras empresas mexicanas del sector aéreo. El tráfico creció 19.8% en julio frente al mismo periodo del 2025, al atender a 3 millones 311,000 personas. Con ello, acumuló 19 meses de avance ininterrumpido.

Laura Torres, directora de Inversión en IMB Capital Quants comentó que el alza que ha tenido la acción de Volaris “se sustenta en la reciente presentación de sus resultados y en su reporte anual integrado, cuyos indicadores financieros han generado un sentimiento favorable en el mercado”.

Explicó que entre los aspectos más destacados del informe se observan importantes fortalezas operativas, como la consecución de ingresos por 3,000 millones de dólares, un margen EBITDAR del 32.5% y utilidades netas en todos los trimestres del año, respaldados por un costo por asiento-milla disponible excluyendo combustible (CASM ex-fuel) altamente competitivo de 5.58 centavos de dólar”.

No obstante, el reporte también deja entrever ciertos factores de presión y retos persistentes, como la sensibilidad del modelo operativo ante la volatilidad en el precio del combustible para aviación, las presiones inflacionarias sobre costos fijos y los cuellos de botella en las cadenas de suministro aeronáuticas (incluyendo las revisiones de motores GTF de Pratt & Whitney), los cuales acotan los márgenes de maniobra en la capacidad desplegada.

Desde su perspectiva, “el comportamiento bursátil demuestra que el mercado reconoce la resiliencia y capacidad de ejecución del modelo de bajo costo de Volaris en la región. Conseguir rentabilidad constante a lo largo del año en una industria caracterizada por márgenes ajustados es un mérito indiscutible que sostiene la tesis de inversión a largo plazo”.