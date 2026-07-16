SpaceX hace ganar a vendedores en corto

Los vendedores en corto que apuestan contra las acciones de SpaceX suman ganancias estimadas de 8,700 millones de dólares desde su salida a Bolsa en junio, pues sus papeles han caído por debajo del precio de inicio de cotizaciones, según la firma de datos y análisis Ortex Technologies.

Los vendedores en corto, que toman prestadas acciones para venderlas y luego las recompran más baratas para obtener ganancias, aumentaban sus apuestas bajistas sobre SpaceX a medida que las acciones caían hacia su precio de salida a Bolsa de 135 dólares desde un máximo de 225.64 dólares.

Las acciones de SpaceX, dedicada desde los cohetes hasta la inteligencia artificial, se han mostrado volátiles, experimentando breves repuntes antes de volver a caer. El miércoles, bajaron de su precio de salida por primera vez, antes de recuperarse y cerrar ligeramente por encima de ese nivel.

“SpaceX ha sido una montaña rusa para los vendedores en corto, y ha acabado decantándose claramente a su favor”, dijo Peter Hillerberg, cofundador de Ortex. “En lugar de tomar ganancias, los bajistas siguieron aumentando sus posiciones durante toda la caída”.

Casi la mitad de las acciones negociables de SpaceX, el 49% del capital en circulación, se encuentran ahora en préstamo, según Ortex.

“Creemos que la mayor parte corresponde a ventas en corto”, señaló.

La elevada valoración de SpaceX la convierte en un objetivo para los vendedores en corto escépticos ante su elevado precio, pero el fuerte interés de los inversionistas minoristas e institucionales, así como el historial de batallas públicas del presidente ejecutivo, Elon Musk, contra los vendedores en corto, hacen que las apuestas bajistas sean una propuesta arriesgada.

La debilidad de las acciones de SpaceX refleja la preocupación de los inversionistas por el gasto en inteligencia artificial financiado con deuda.

La considerable posición corta en la acción podría inyectar aún más volatilidad en las acciones.