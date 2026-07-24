Sector servicios en EU repunta en julio por impulso del Mundial; tendencia podría no durar: S&P Global

La actividad en el ⁠amplio sector de servicios de Estados Unidos se aceleró en julio, impulsada en parte por el gasto relacionado al Mundial 2026 y al ⁠feriado del Día de la Independencia, mientras que el ritmo de crecimiento de las manufacturas se moderó a su nivel más bajo desde marzo, dijo este viernes S&P Global.

Esta moderación en el ritmo de crecimiento se da en un contexto de ralentización de la acumulación preventiva de existencias provocada por la ⁠guerra contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel.

Las encuestas ⁠del Índice de Gestores de Compras (PMI) de S&P Global sugieren que el tercer trimestre ha tenido un comienzo sólido, pero el impulso se verá amenazado por el carácter puntual de los factores que impulsaron las subidas de julio y por la reciente intensificación de la guerra con Irán, que ha provocado que los precios de la energía vuelvan a dispararse tras dos meses de descenso hasta niveles cercanos a los previos a la guerra.

S&P Global indicó que su índice preliminar de gestores de compras del sector servicios subió hasta 53.6 —el nivel más alto desde noviembre—, desde el 51.2 registrado en junio, lo que contribuyó a que su índice compuesto de producción se situara en 53.6 —también el máximo en ocho meses— frente al 51.9 del mes pasado.

La subida del índice compuesto se vio frenada por un ligero descenso del PMI manufacturero de S&P, que pasó de 53.9 en junio a 53.8.

Las lecturas por encima de 50 indican una expansión de la actividad. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el PMI de servicios se acelerara ligeramente hasta 51.5 y que el PMI manufacturero se acelerara aún más hasta 54.3.

"Las empresas estadounidenses han registrado un buen comienzo del tercer trimestre", afirmó Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, en un comunicado, añadiendo que los datos eran coherentes con una expansión del producto interior bruto a un ritmo del 2.0 % en lo que va del periodo julio-septiembre.

El Gobierno publicará la próxima semana su primera estimación del PIB del segundo trimestre. Según una muestra preliminar de las estimaciones de los economistas encuestados por Reuters, el crecimiento se mantendría estable en el 2.0%, más o menos en línea con el ritmo del primer trimestre, que fue del 2.1 por ciento.

El sector de los nuevos servicios creció a su ritmo más rápido desde noviembre, mientras que el crecimiento de los nuevos pedidos de productos industriales cayó a su nivel más bajo en cuatro meses. El empleo aumentó modestamente en ambos sectores.

"Es posible que parte de esta mejora resulte efímera, ya ⁠que en julio el gasto en hostelería se vio impulsado por la Copa del Mundo ⁠de la FIFA y las actividades conmemorativas del 250º aniversario de ⁠Estados Unidos", señaló Williamson.

"También resultó preocupante —aunque no inesperado— observar cómo se debilitaba el crecimiento de la industria manufacturera, ya que parte de la acumulación de existencias observada en ⁠meses anteriores mostraba signos de desvanecimiento. En cambio, en julio se produjo una preocupante intensificación de los retrasos en la cadena de suministro y el consiguiente repunte de las presiones sobre los precios, lo que limitó el crecimiento y frenó la demanda".

La reciente reanudación de los ataques aéreos contra Irán y por parte de este país ha vuelto a paralizar el tráfico en el estratégico paso de Ormuz, lo que ha impulsado los precios de referencia mundiales del petróleo de nuevo cerca de los 100 dólares por barril, desde los aproximadamente 70 dólares a principios de julio, y los precios medios de la gasolina en Estados Unidos han vuelto a subir por encima de los 4 dólares por galón.

Esto también podría frenar las mejoras observadas en julio, señaló Williamson.

"Los acontecimientos de ⁠los últimos días en Oriente Medio no han hecho más que agravar aún más estas preocupaciones sobre la cadena de suministro y los precios, y aumentan los riesgos a la baja para las perspectivas económicas a corto plazo, lo que sugiere que el repunte de julio podría no ser el inicio de una tendencia al alza".