Indicadores del 9 al 13 de marzo: Inflación, viajeros internacionales y actividad industrial

La agenda económica de la semana incluye datos de inflación en México y Estados Unidos , así como indicadores locales de comercio exterior, actividad industrial, viajeros internacionales, líneas de pobreza e industria automotriz.

A continuación, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 9 de marzo: Inflación

Inflación en México (febrero)

Índice Nacional de Precios Productor (febrero)

Balanza comercial de mercancías (enero)

Registro de la industria automotriz de vehículos ligeros (febrero)

La semana en indicadores inicia en México con el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor(INPC) de febrero, que incluye la inflación general y subyacente. Permite evaluar la evolución de los precios al consumidor en el país, referencia clave para la política monetaria y expectativas inflacionarias.

Ese mismo día, el Inegi difundirá el dato del Índice Nacional de Precios Productor (INPP) de febrero. Este indicador mide la variación de los precios desde la perspectiva de los productores y permite anticipar presiones inflacionarias en la economía, al reflejar cambios en los costos antes de trasladarse al consumidor.

También se esperan las cifras revisadas de la balanza comercial de mercancías correspondientes a enero. Este reporte permite conocer la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes, ofreciendo una referencia clave para evaluar el desempeño del sector externo y su contribución al crecimiento de la economía.

Además, el Inegi divulgará el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros correspondiente a febrero. Este informe incluye las cifras de producción, exportaciones y ventas internas en el sector automotriz, uno de los pilares de la actividad manufacturera y del comercio exterior mexicano.

Martes 10 de marzo: Industria automotriz

Registro de la industria automotriz de vehículos pesados (febrero)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

El martes, el Inegi publicará el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesadoscorrespondiente a febrero. Este reporte incluye cifras sobre producción, exportaciones y ventas de camiones y transporte pesado, otro sector relevante para evaluar la actividad industrial y logística de México.

Además, como cada semana, el Banco de México presentará los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales. Este informe muestra la demanda por Cetes, Bonos y Udibonos , así como las tasas adjudicadas, ofreciendo señales sobre liquidez, expectativas inflacionarias y sobre las condiciones financieras.

Miércoles 11 de marzo: Viajeros internacionales

Encuestas de Viajeros Internacionales (enero)

Líneas de Pobreza (febrero)

Inflación al consumidor en EU (febrero)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

A media semana, se publicarán en México las cifras preliminares de las Encuestas de Viajeros Internacionales del Inegi correspondientes a enero. Con ellas es posible conocer el número de turistas internacionales en el periodo y el ingreso de divisas por turismo, información relevante para la balanza de servicios.

En los indicadores locales, también se esperan las Líneas de Pobreza correspondientes a febrero. Este indicador mide el valor monetario de las canastas alimentaria y no alimentaria utilizadas para la estimación de la pobreza en México, por lo que funciona como referencia para evaluar el poder adquisitivo en el país.

Por otra parte, se publicará en Estados Unidos el dato de inflación al consumidor de febrero. El reporte incluye la variación mensual y la anual, así como el componente subyacente, indicadores clave para evaluar las presiones inflacionarias y anticipar las posibles decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Ese mismo día se divulgarán los inventarios semanales de petróleo crudo en Estados Unidos. El indicador refleja cambios en las reservas energéticas y suele generar movimientos en los precios internacionales del petróleo, influyendo en expectativas de inflación. Será clave en el contexto de la guerra en Oriente Medio .

Jueves 12 de marzo: Peticiones de desempleo en EU

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EU

El jueves sólo se conocerá en Estados Unidos el dato semanal de nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Este indicador permite monitorear de forma oportuna la evolución del mercado laboral. Informa la cantidad de personas que pidieron apoyo por desempleo y ayuda a anticipar cambios en la contratación.

Viernes 13 de marzo: Actividad industrial

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (enero)

Producto Interno Bruto de EU (3T 25)

Precios del gasto en consumo personal subyacente en EU (enero)

Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (enero)

Al cierre de esta semana, en México se publicará el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) correspondiente a enero. Este indicador registra la evolución de sectores como minería, manufacturas, construcción y generación de energía, ofreciendo así señales tempranas sobre la producción industrial.

Entre los indicadores de Estados Unidos destaca una nueva estimación del Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año pasado. El indicador mide el valor de los bienes y servicios finales producidos en la mayor economía mundial en el periodo. Permite evaluar la fortaleza de su crecimiento y las perspectivas del año.

Otro dato clave que se publicará es el del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de enero. Este indicador es el referente de precios preferido por la Fed, ya que le permite evaluar con mayor precisión las tendencias inflacionarias. Su índice subyacente elimina la influencia de los productos volátiles.

Finalmente, en Estados Unidos también se divulgará la encuesta JOLTS de ofertas de empleo de enero. Se trata de un reporte que muestra la cifra de vacantes laborales disponibles en la mayor economía del mundo. Nos permite evaluar la fortaleza del mercado laboral y el equilibrio entre la oferta y la demanda.