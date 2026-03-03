Tasas de Cetes operan mixtas ante expectativa de nuevos recortes del Banxico a la tasa de interés

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) mixtos en la subasta de Banco de México (Banxico), ante la expectativa de que el banco central retomé la flexibilización monetaria en su próxima reunión.

La tasa de interés que paga el Cete a 28 días se ubicó en 6.81% y registró un descenso marginal de 0.02 por ciento. Con esto, la tasa disminuye por sexta semana consecutiva, acumulando una disminución de 19 puntos base en ese periodo y se mantiene en su menor nivel desde 2022. El monto colocado fue de 5,000 millones de pesos, y registró una demanda de 3.28 veces el monto colocado.

El rendimiento del Cete a 91 días se ubicó en 7.10%, un avance de 0.05% respecto a la subasta anterior, aumentando por segunda semana consecutiva. El monto colocado fue de 11,000 millones de pesos, mientras que la demanda de este instrumento fue de 3.20 veces lo ofertado.

La Junta de Gobierno de Banxico dijo en su último reporte trimestral de inflación que ve espacio para un nuevo recorte de la tasa local, a pesar del reciente repunte de la inflación.

Lo anterior, a pesar de las advertencias del subgobernador Jonathan Heath, quien teme un deterioro de la credibilidad del banco central por continuar con el ciclo bajista de la tasa sin tener evidencia suficiente de la convergencia de la inflación a la meta de 3 por ciento.

La próxima decisión de política monetaria de Banco de México está prevista para el 26 de marzo.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas del Sector Privado publicada por el Banco de México, la mediana de los especialistas anticipa que la tasa del Cete a 28 días concluirá 2026 en 6.50%, sin modificaciones frente al pronóstico anterior.

Se subastaron 11,000 millones de pesos correspondiente al Cete de 182 días, a una tasa de 7.11%, un aumento de 0.06 por ciento. La semana pasada la tasa disminuyó en 6 puntos base. El instrumento registró una demanda de 3.22 veces lo ofertado, mayor a la última colocación.

El rendimiento del Cete de 364 días se ubicó en 7.21%, un retroceso marginal de 0.01% respecto de la última subasta. El monto colocado fue por 18,500 millones de pesos, la demanda de este instrumento fue de 3.10 veces el monto colocado.

Además, se llevó a cabo la subasta de 16,000 millones de pesos del MBono a 3 años, con vencimiento en febrero de 2030, a una tasa de 8.08%, un retroceso de 0.15 puntos porcentuales frente a la última emisión. Tuvo una demanda de 2.45 veces el monto colocado, menor a la última emisión.

Se colocaron Udibonos a 10 años, con vencimiento en agosto de 2034, a una tasa de 4.41%, un aumento de 0.34 por ciento. El Monto colocado de este instrumento fue de 8,723.94 millones de pesos y registró una demanda de 2.45 veces lo ofertado.