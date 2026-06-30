Cetes y bonos suben en la subasta semanal de Banxico

La subasta semanal de valores gubernamentales de México mostró una menor demanda de los inversionistas en la mayoría de los plazos, lo que se tradujo en tasas de interés más elevadas a lo largo de la curva, de acuerdo con los resultados publicados por el Banco de México.

Los inversionistas reaccionaron así al más reciente comunicado de política monetaria del Instituto Central, que la semana pasada confirmó que entrará en una fase de pausa indefinida en su ciclo bajista de la tasa interés.

La mayoría de los analistas de bancos y casas de Bolsa espera que la tasa objetivo permanezca en su nivel actual hasta el año próximo.

La tasa del Certificado de la Tesorería (Cete) a 28 días, que es un instrumento que habitualmente reacciona a las expectativas de la política monetaria, subió a 6.30% y continuó en niveles que no tenía desde la primera mitad de 2022.

El gobierno colocó 6,000 millones de pesos en Cetes a 28 días a una tasa de 6.30%, con un incremento de dos puntos base frente a la emisión previa. La demanda fue de 2.14 veces el monto colocado, menor a la previa de 2.58 veces.

El gobierno subastó 6,000 millones de pesos en Cetes a 91 días a una tasa de 6.49%, con un aumento de un punto base. La demanda fue de 3.93 veces el monto emitido, por debajo de la previa de 4.33 veces.

El Instituto Central colocó 6,000 millones de pesos en Cetes a 175 días a una tasa de 6.75%, con un incremento de seis puntos base frente a la emisión previa. La demanda fue de 3.03 veces el monto colocado, menor a la previa de 4.05 veces.

Banco de México recabó 17,500 millones de pesos con el MBono a 10 años, con vencimiento en febrero de 2036, a una tasa de 9.02% y con un descenso de 43 puntos base frente a la emisión previa.

La demanda de este instrumento fue de 2.12 veces el monto colocado.

El gobierno colocó udibonos a 20 años, o con vencimiento en agosto de 2047, a una tasa de 4.67%, con un avance de 14 puntos base y una demanda de 1.8 veces.