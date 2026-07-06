Petróleo inicia la semana con caídas tras acuerdo de la OPEP+ para elevar su producción

Los ⁠precios del petróleo caían este lunes, después de que la OPEP+ acordara ⁠aumentar aún más sus objetivos de producción a partir de agosto, al tiempo que las exportaciones de los principales productores a través del estrecho de Ormuz se están ⁠recuperando, lo que podría aumentar la ⁠oferta mundial.

A las 11:40 GMT, los futuros del Brent bajaban 23 centavos, o un 0.32%, a 71.89 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedía 20 centavos, o un 0.29%, a 68.49 dólares.

Ambos contratos operaron estables la semana pasada, tras haber caído en su mayoría durante las últimas semanas, mientras los inversores siguen de cerca las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz y vigilan la recuperación de las exportaciones petroleras en el golfo Pérsico.

"El movimiento a la baja sigue viéndose influido por el hecho de que los petroleros que antes se encontraban bloqueados han logrado salir del golfo, lo que ha provocado un aumento del petróleo en el mar", señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y un grupo de aliados liderado por Rusia acordaron el domingo aumentar aún más los objetivos de producción en 188,000 barriles por día a partir de agosto, además de los incrementos similares ya previstos para junio y julio.

Sin embargo, el aumento ⁠se ha quedado en gran medida en ⁠el papel debido a la guerra, que ⁠ha cerrado el estrecho al tráfico de petroleros de los principales productores de la OPEP —entre ellos ⁠Arabia Saudita, Kuwait e Irak—, limitando su bombeo.

"Están vendiendo en un mercado bajista, lo que ofrece pocas esperanzas de una recuperación inminente de los precios", señaló Tamas Varga, analista de PVM.

"Sin embargo, los precios más bajos del petróleo estimularán sin duda la demanda a largo plazo".

Las exportaciones petroleras del golfo en junio aumentaron en más de 3 millones de barriles con respecto a mayo, superando los 10 millones de bpd, ⁠aunque el volumen se mantuvo un 40% por debajo de los niveles previos a la guerra, según mostraron los datos.